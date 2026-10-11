É "uma catástrofe fazer já uma pausa de duas semanas quatro semanas depois do início da Bundesliga", disse Hoeneß, em referência ao longo período de jogos de seleções, à Bild: "Tivemos 18 jogadores viajando. É completamente normal que o ritmo se perca assim."

O Bayern ficou apenas no 2 a 2 (0 a 1) com o FC Augsburg no sábado e perdeu a chance de ultrapassar o Borussia Dortmund na tabela. Recentemente, a Bundesliga havia parado por causa da Nations League por tanto tempo como nunca antes durante uma temporada em andamento. No entanto, pelo calendário, a responsável não é a Uefa, criticada por Hoeneß por isso, mas a entidade máxima do futebol mundial, a Fifa.

"Os clubes", disparou Hoeneß ainda assim, precisam "finalmente se impor, porque nós pagamos os jogadores e não as seleções". O fato de a Uefa preferir "uma competição absurda como a Nations League" é "a piada do ano". No fim das contas, o Bayern também é "o grande prejudicado por esta longa Copa do Mundo", porque, em consequência do torneio, restou pouco tempo para a preparação, enfatizou Hoeneß.

O CEO do Bayern, Jan-Christian Dreesen, por outro lado, elogiou o novo calendário. Ele é "melhor para o futebol de clubes" e o caminho certo para todos os envolvidos, disse ele em setembro à Sky.