Um único passo separa Kane do recorde lendário de Cristiano Ronaldo

O astro inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, seguiu escrevendo a história na Liga dos Campeões da Europa, ao marcar um gol e dar a assistência para outro durante o empate (2 a 2) com o Arsenal, nesta quarta-feira, no estádio Allianz Arena, em Munique.
Kane marcou pela décima partida consecutiva na competição continental, tornando-se o segundo jogador a alcançar esse feito, atrás apenas da lenda portuguesa Cristiano Ronaldo.
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De acordo com estatísticas da União das Federações Europeias de Futebol "Uefa", Ronaldo detém sozinho o recorde, após ter marcado em 11 partidas consecutivas na Liga dos Campeões da Europa, no período entre 2017 e 2018, com a camisa do Real Madrid.
Kane já havia igualado o feito do holandês Ruud van Nistelrooy e do polonês Robert Lewandowski, após marcar em 9 partidas consecutivas, antes de elevar seu número para 10 partidas com o gol diante do Arsenal.
O atacante do Bayern terá a chance de igualar o recorde de Ronaldo quando enfrentar o anfitrião Atlético de Madrid na próxima rodada da Liga dos Campeões da Europa, no dia 3 de novembro, no estádio "Riyadh Air Metropolitano", na capital espanhola.
Kane divide a liderança da artilharia da Liga dos Campeões da Europa, nesta temporada, com 4 gols, ao lado de um grupo de outros jogadores, com destaque para o astro do Manchester City, Erling Haaland.
A equipe bávara havia goleado o norueguês Bodø/Glimt (5 a 0), na primeira rodada da Liga dos Campeões da Europa, antes de empatar também com o norueguês Viking (3 a 3) na segunda rodada.