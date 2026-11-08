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A regularidade de Waldemar Anton impressiona. Na vitória do BVB sobre o Elversberg, ele voltou a mostrar as qualidades que tanto agradam a Jürgen Klopp. Será que um jogador do Bayern agora precisa temer por seu lugar na seleção alemã?

Três conclusões da vitória do Borussia Dortmund por 2 a 1 (0 a 0) sobre o SV Elversberg. Além disso: a importância da confiança em Felix Nmecha e um lance muito discutido que trouxe à tona o termo mais infeliz da 9ª rodada da Bundesliga.

Waldemar Anton mostra por que encanta Klopp: ele vai passar à frente de um jogador do Bayern?

Quem prestou muita atenção às palavras do técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, durante a semana, ao falar sobre a convocação da segunda lista de sua ainda curta passagem pelo cargo, pode ter ficado intrigado quando o assunto chegou aos zagueiros. "Os dois eram escolhas claras para mim", disse ele ao explicar a formação do grupo. Não se referia, porém, à dupla de Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck, que vinha sendo titular na seleção alemã, mas a Waldemar Anton e Malick Thiaw.

O jogador de 30 anos do Borussia Dortmund e o defensor do Newcastle United, cinco anos mais jovem, formaram a dupla de zaga de Klopp nos dois jogos anteriores da seleção, contra a Sérvia (2 a 0) e na Grécia (0 a 0). "Eles foram incrivelmente bem, é preciso reconhecer", afirmou o técnico, elogiando expressamente Anton e Thiaw. Em seguida, explicou com mais detalhes em quais aspectos, tão importantes para ele e para sua forma de jogar, os dois se destacaram.

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"Os zagueiros precisam, antes de tudo, defender, claro. Essa é sua principal tarefa. Mas, para jogar determinado tipo de futebol, também é preciso estar disposto a atuar dessa maneira. Ou seja: se queremos pressionar no campo de ataque, mas os jogadores só se sentem confortáveis quando estão perto da linha da própria área, temos um problema", disse Klopp. Ele queria dizer, naturalmente, que Anton e Thiaw se mostraram especialmente adequados à sua ideia de defender com coragem.

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Na tarde de sábado, em um jogo complicado contra um Elversberg que atuou recuado durante boa parte do tempo, mas ficou sempre à espera de contra-ataques graças às suas qualidades ofensivas, Anton voltou a dar uma demonstração disso. Assim como fez não apenas nos 180 minutos pela seleção alemã contra a Sérvia e na Grécia, mas também, há meses, com a camisa do BVB, em uma regularidade impressionante.

BVB: Anton exibe as qualidades que tanto impressionam Klopp

Várias vezes, Anton saiu corajosamente da linha de quatro para impedir possíveis contra-ataques da equipe do Sarre. Seu senso de tempo e sua antecipação impressionaram tanto quanto sua habilidade nas disputas de bola. Outro ponto digno de nota: como último homem da defesa, Anton também tomou inúmeras decisões certeiras e fez vários bloqueios importantes.

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Além disso, Anton representa muito bem o ideal de Klopp para uma linha defensiva corajosa não apenas sem a bola, mas também com ela. Volta e meia, faz passes verticais inteligentes que tiram vários adversários da jogada e encontram os companheiros certos nos espaços certos para impulsionar o ataque.

Getty Images

É claro que Tah, do Bayern de Munique, já mostrou amplamente que também defende com coragem e está sempre disposto a assumir certo risco. Ainda assim, não está escrito em pedra que Tah e Schlotterbeck serão a dupla titular da zaga alemã na fase final da Copa do Mundo na América do Norte, como eram no período anterior ao torneio, antes da lesão do jogador do Dortmund.

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Até porque Tah, como se sabe, já não é titular absoluto de seu clube nesta temporada e, recentemente, foi deixado no banco por seu concorrente Min-Jae Kim em um ou outro jogo importante. Anton também leva vantagem sobre o jogador do Bayern por conhecer ainda melhor o entrosamento com Schlotterbeck, seu companheiro de clube e provável titular. Resta, portanto, saber se a dupla de zaga do Dortmund também formará a zaga da seleção alemã na sexta-feira, na Sérvia.

Herói do BVB: confiança de Kovac em Nmecha dá resultado

Advertido com cartão amarelo por uma falta tática pouco depois dos 20 minutos, Felix Nmecha precisou redobrar o cuidado para conter as muitas transições rápidas do Elversberg. A possibilidade de voltar a correr risco de expulsão por uma falta tática estava longe de ser pequena.

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Por isso, a caminho do intervalo, Robert Kovac, auxiliar técnico do Dortmund, foi questionado pela Sky se não seria sensato substituir o meio-campista, que corria o risco de receber o segundo amarelo. "Acho que ele é inteligente o suficiente para avaliar isso", respondeu o irmão do técnico Niko Kovac, afastando a hipótese.

Uma confiança que, como se sabe, foi recompensada. Afinal, foi Nmecha quem se tornou o herói do BVB após o intervalo. Aos 55 minutos, depois de uma grande jogada de Fabio Silva, ele finalizou com inteligência de cerca de 18 metros e superou Nicolas Kristof, goleiro do SVE, com um chute rasteiro e colocado no canto mais próximo.

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Quinze minutos depois, Nmecha ampliou para 2 a 0 com uma finalização igualmente bonita, dessa vez de um pouco mais longe (cerca de 25 metros). Graças aos dois gols do jogador da seleção alemã, o vice-líder conquistou uma vitória por 2 a 1 que era esperada, mas exigiu muito esforço e foi extremamente importante na disputa à distância com o líder Bayern de Munique.

A importância de Felix Nmecha para o BVB: "Ele melhora os companheiros"

Confiar que Nmecha agiria com inteligência suficiente para não receber outro cartão amarelo foi, portanto, a decisão certa de Kovac. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico destacou o que o jogador de 26 anos voltou a oferecer ao Dortmund, além dos dois gols: "Com sua presença, seu dinamismo e sua técnica", ele é extremamente importante para o BVB, explicou o croata. "Ele consegue resolver muitas situações rapidamente com seus giros de corpo. Isso melhora os companheiros."

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E, como Nmecha está apenas chegando à melhor idade para um jogador de futebol, ou, nas palavras de Kovac, à "idade de desempenho máximo", o autor dos dois gols de sábado ainda "pode evoluir mais". O Borussia sentiu a importância de Nmecha nos cinco jogos do campeonato que ele perdeu por lesão na temporada passada. "Deu para ver que nosso jogo perdeu um pouco de ritmo", lembrou Kovac. "Com ele, temos uma dimensão completamente diferente. Por isso, fico feliz que esteja aqui."

Getty Images

Embora Nmecha já tenha passado por uma ou outra queda de rendimento nesta temporada e às vezes tenha parecido um pouco cansado, Kovac não quer abrir mão dele, tamanha a influência que passou a ter no BVB. "Em termos de talento e técnica, ele é um dos melhores meio-campistas do mundo", elogiou também o diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, após a vitória sobre o Elversberg, à Sky. "Se ele também acrescenta finalizações como as de hoje — e sabemos que tem esse chute —, não há muitos melhores do que ele."

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Já Gregor Kobel, goleiro do BVB, quis reivindicar uma pequena parcela de crédito pelo segundo gol de Nmecha, em que a bola entrou na rede a 124 km/h. "É o Felix, o que mais dá para dizer? Um jogador de classe mundial", elogiou o suíço em entrevista ao canal do Borussia no YouTube. Depois, acrescentou com um sorriso: "Talvez ele acerte esses chutes porque eu sempre o desafio assim nos treinos."

O termo infeliz da rodada: "imagem do contato"

Antes de tudo: é, evidentemente, muito lamentável que Lukas Pinckert, capitão do Elversberg, tenha machucado o tornozelo em um dos lances mais discutidos desta rodada da Bundesliga e precisado deixar o jogo contra o Borussia Dortmund antes do fim (aos 37 minutos).

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Ainda assim, é preciso dizer: o árbitro Harm Osmers acertou ao não mostrar o cartão vermelho a Daniel Svensson, do Dortmund, nesse lance. Sim, o sueco atingiu em cheio o tornozelo de Pinckert com a sola da chuteira, e a chamada "imagem do contato" apontava, portanto, para uma expulsão segundo as regras. Mas tomar a "imagem do contato" como critério decisivo para determinar se uma falta deve ser punida com vermelho é uma distorção surgida desde a introdução do VAR, que simplesmente não faz justiça à dinâmica do jogo em lances como esse. Ainda mais porque não havia o menor indício de má intenção por parte de Svensson.

Se, por exemplo, Pinckert estivesse conduzindo a bola, tivesse feito um passe e Svensson, ao dar um carrinho para defender, o atingisse depois que a bola já tivesse saído, como fez na tarde de sábado, seria, naturalmente, cartão vermelho. Mas a dinâmica do lance em questão foi completamente diferente: Svensson queria alcançar com o pé esquerdo um passe de Carney Chukwuemeka para desviar a bola em direção ao meio da área. Para isso, o lateral-esquerdo do BVB deu um carrinho e, fator decisivo, tinha chances reais de chegar à bola.

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Pinckert se antecipou, deu um toque na bola para afastá-la e, em questão de centésimos de segundo, a tentativa de Svensson de alcançá-la acabou inevitavelmente atingindo Pinckert. O sueco simplesmente já não tinha como recolher a perna e, claro, é muito infeliz que o jogador do Elversberg tenha se machucado no lance. Mas o que Svensson deveria ter feito? Sem qualquer intenção de atingir o adversário e considerando a dinâmica da jogada, foi uma falta passível de cartão amarelo, mas não de vermelho.

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E, voltando ao termo infeliz "imagem do contato": ao assistir ao lance várias vezes na tela, ou até em câmera lenta, o contato no tornozelo, visto isoladamente, naturalmente parece merecer cartão vermelho. Mas avaliar dessa maneira lances que podem levar a uma expulsão, desconsiderando por completo sua dinâmica, não pode ser o melhor para o futebol.

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Por sinal, o campeão mundial Mats Hummels teve a mesma opinião em janeiro, quando Svensson recebeu, de fato, o cartão vermelho por um lance semelhante no jogo do Dortmund contra o Tottenham Hotspur pela Liga dos Campeões. "É um lance infeliz, mas é assim que estão apitando atualmente. Para mim, não é cartão vermelho. É o clássico cartão vermelho de imagem congelada, que não justifica uma expulsão quando se considera como o lance aconteceu", disse Hummels na ocasião, como comentarista da Prime Video.

Uma avaliação que poderia ser aplicada exatamente ao lance de Svensson no sábado. Enquanto isso, uma discussão acalorada sobre a jogada surgiu no estúdio da Sky entre outros dois ex-jogadores. "O Svensson nem vê o Pinckert. Ele não alcança a bola por dois centímetros, quer jogar a bola. Não vê o adversário nem qualquer outra coisa, só quer jogar a bola […] É uma combinação de fatores, são coisas que acontecem no futebol", disse Dietmar Hamann, para quem Osmers acertou em cheio ao não mostrar o vermelho. Patrick Helmes discordou.

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"A imagem do contato não poderia ser mais clara, o risco de lesão não poderia ser maior. Concordo com você que ele não queria fazer isso, Didi. Mas eu também não queria fazer muitas coisas e acabei fazendo errado", disse Helmes, ex-atacante da seleção alemã. Hamann, também ex-jogador da seleção, rebateu fazendo referência ao termo infeliz da noite: "Ao usar a expressão 'imagem do contato', você já perdeu a credibilidade."

Depois da partida, o próprio árbitro Osmers afirmou à Sky que, após ver as imagens e seguindo as regras atuais, poderia, sim, ter mostrado o cartão vermelho. É bem possível que o tivesse feito se o VAR tivesse entrado em contato e o chamado ao monitor. Para o bem do futebol, Patrick Hanslbauer, na central do VAR em Colônia, permaneceu em silêncio.