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FBL-ESP-LIGA-REAL BETIS-BARCELONAAFP
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Um número nada invejável: o pesadelo que persegue Antony antes do confronto com o Barcelona

Antony
Bétis x Barcelona
Bétis
Barcelona
La Liga
Brasil
Espanha
Jordânia
Iraque
Argélia

Estatística chocante e uma perseguição sem fim!

Todos os olhares se voltam para o estádio La Cartuja, que recebe um confronto forte e emocionante entre Real Betis e Barcelona, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, em um duelo que reúne a ambição dos donos da casa de seguir na briga pelas primeiras posições e o desejo da equipe catalã de ampliar sua liderança na tabela de classificação.

Antes da partida aguardada, a rede "WhoScored", especializada em estatísticas, destacou um número negativo que persegue o brasileiro Antony, estrela do Real Betis, depois de ter finalizado 32 vezes sem conseguir marcar nenhum gol no Campeonato Espanhol nesta temporada, o número mais alto entre todos os jogadores das cinco principais ligas europeias.

O Real Betis ocupa a terceira colocação na tabela de classificação de LaLiga, com 19 pontos, enquanto o Barcelona é o líder isolado após somar 24 pontos, o que dá ao confronto uma grande importância na disputa pelo topo.

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
9621188+1020
E
V
V
V
V
3
BétisBétisBET
8611149+519
V
E
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
V
D
V
V
D
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
E
D
V
V
E
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
V
V
D
V
E
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
D
E
D
D
V
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
E
D
E
D
E
9
EspanyolEspanyolESP
9234111109
E
E
D
D
V
10
Celta de VigoCelta de VigoCEL
815286+28
E
V
E
E
E
11
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
12
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
D
V
V
D
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
D
V
D
E
E
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
E
D
D
V
D
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
D
E
D
D
D
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
E
E
D
D
E
18
ElcheElcheELC
81341117-66
E
V
D
E
D
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
E
D
V
D
D
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
E
D
D
E
E
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
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