Todos os olhares se voltam para o estádio La Cartuja, que recebe um confronto forte e emocionante entre Real Betis e Barcelona, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, em um duelo que reúne a ambição dos donos da casa de seguir na briga pelas primeiras posições e o desejo da equipe catalã de ampliar sua liderança na tabela de classificação.

Antes da partida aguardada, a rede "WhoScored", especializada em estatísticas, destacou um número negativo que persegue o brasileiro Antony, estrela do Real Betis, depois de ter finalizado 32 vezes sem conseguir marcar nenhum gol no Campeonato Espanhol nesta temporada, o número mais alto entre todos os jogadores das cinco principais ligas europeias.

O Real Betis ocupa a terceira colocação na tabela de classificação de LaLiga, com 19 pontos, enquanto o Barcelona é o líder isolado após somar 24 pontos, o que dá ao confronto uma grande importância na disputa pelo topo.