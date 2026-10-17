Todos os olhares se voltam para o estádio La Cartuja, que recebe um confronto forte e emocionante entre Real Betis e Barcelona, pela nona rodada do Campeonato Espanhol, em um duelo que reúne a ambição dos donos da casa de seguir na briga pelas primeiras posições e o desejo da equipe catalã de ampliar sua liderança na tabela de classificação.
Antes da partida aguardada, a rede "WhoScored", especializada em estatísticas, destacou um número negativo que persegue o brasileiro Antony, estrela do Real Betis, depois de ter finalizado 32 vezes sem conseguir marcar nenhum gol no Campeonato Espanhol nesta temporada, o número mais alto entre todos os jogadores das cinco principais ligas europeias.
O Real Betis ocupa a terceira colocação na tabela de classificação de LaLiga, com 19 pontos, enquanto o Barcelona é o líder isolado após somar 24 pontos, o que dá ao confronto uma grande importância na disputa pelo topo.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|8
|8
|0
|0
|34
|7
|+27
|24
V
V
V
V
V
|2
|9
|6
|2
|1
|18
|8
|+10
|20
E
V
V
V
V
|3
|8
|6
|1
|1
|14
|9
|+5
|19
V
E
V
V
V
|4
|8
|6
|0
|2
|19
|8
|+11
|18
V
D
V
V
D
|5
|8
|4
|2
|2
|13
|12
|+1
|14
E
D
V
V
E
|6
|8
|4
|1
|3
|12
|15
|-3
|13
V
V
D
V
E
|7
|8
|3
|2
|3
|12
|8
|+4
|11
D
E
D
D
V
|8
|9
|2
|5
|2
|13
|12
|+1
|11
E
D
E
D
E
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|11
|0
|9
E
E
D
D
V
|10
|8
|1
|5
|2
|8
|6
|+2
|8
E
V
E
E
E
|11
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|12
|8
|2
|2
|4
|13
|13
|0
|8
D
V
V
D
D
|13
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|14
|8
|2
|2
|4
|4
|10
|-6
|8
D
V
D
E
E
|15
|8
|2
|2
|4
|13
|23
|-10
|8
E
D
D
V
D
|16
|8
|2
|2
|4
|8
|18
|-10
|8
D
E
D
D
D
|17
|8
|1
|4
|3
|12
|16
|-4
|7
E
E
D
D
E
|18
|8
|1
|3
|4
|11
|17
|-6
|6
E
V
D
E
D
|19
|8
|1
|2
|5
|6
|15
|-9
|5
E
D
V
D
D
|20
|8
|0
|4
|4
|4
|13
|-9
|4
E
D
D
E
E