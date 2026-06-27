Fernando Muslera, goleiro da seleção uruguaia, causou causou grande surpresa após a chocante eliminação de seu país na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, ao admitir que foi ele quem pediu para sair de campo no intervalo da partida contra a Espanha, que terminou com a derrota da “Celeste” por 1 a 0 após um erro catastrófico seu, frustrando os sonhos de seu país de avançar para as oitavas de final.

O experiente goleiro não se esquivou de enfrentar a imprensa na zona mista após uma noite difícil, na qual o peso da eliminação recaiu sobre ele. De acordo com o jornal espanhol “Marca”, ele declarou, em lágrimas: “Nunca fui do tipo que se esconde, sempre acostumei-me a enfrentar as coisas. Nunca imaginei que sentiria toda essa dor por causa do futebol, especialmente depois de todo o trabalho, esforço e preparativos que dediquei para estar no auge da minha forma.”

Muslera acrescentou que fez questão de pedir desculpas imediatamente aos companheiros e aos torcedores: “Pedi desculpas aos meus companheiros no vestiário assim que a partida terminou, e agora peço desculpas publicamente a todo o povo uruguaio, mesmo sabendo que o pedido de desculpas por si só não será suficiente”. Ele concluiu sua fala sobre a amargura da posição de goleiro dizendo: “Essa posição é assim mesmo; às vezes te dá muito, e às vezes tira tudo de você”.

Por sua vez, o técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, confirmou na coletiva de imprensa que a substituição de Muslera não foi uma decisão tática, mas sim um pedido pessoal do goleiro, que entrou em colapso psicológico após o gol; Bielsa afirmou sucintamente: “Foi o próprio Muslera quem pediu para ser substituído no intervalo, e decidi respeitar seu desejo”.

O experiente técnico argentino, que anunciou oficialmente o fim de sua trajetória com a seleção uruguaia, assumiu total responsabilidade pelo fracasso na Copa do Mundo, afirmando: “A eliminação é de inteira responsabilidade da minha comissão técnica. Jornalistas e torcedores querem me culpar, e essa é a única coisa certa que devo fazer”. Bielsa acrescentou, em declaração que resume seu legado: “Estávamos jogando para conquistar 7 pontos neste grupo, mas saímos com apenas 2 pontos, e minha passagem por aqui será lembrada como algo que não deixou nada para o futebol uruguaio”.

Vale lembrar que o Grupo 8 testemunhou uma classificação histórica da seleção de Cabo Verde, que ficou em segundo lugar atrás da Espanha, líder do grupo, enquanto Uruguai e Arábia Saudita ficaram na parte de baixo da tabela e foram eliminados da Copa do Mundo por uma diferença mínima.