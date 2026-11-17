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O que Julian Nagelsmann só conseguiu de fato na Eurocopa em casa, Jürgen Klopp consegue até numa segunda-feira comum de novembro. Além disso: o momento emocionante de um garoto de Berlim e um vencedor que quase passou despercebido em meio a tantos destaques.

É verdade que o duelo entre Alemanha e Holanda tinha certa carga de tensão, tanto pela rivalidade entre vizinhos quanto pela situação do grupo na Liga das Nações . Em termos esportivos e também um pouco além deles. Mas aquela fria segunda-feira de meados de novembro em Berlim estava, naturalmente, longe do impacto social de um grande torneio, ainda mais disputado em casa.

Mesmo assim, havia euforia no ar. E não apenas depois da empolgante vitória da seleção alemã por 5 a 0 , mas já antes de a bola rolar. A energia no Estádio Olímpico, o hino cantado, a expectativa: esta seleção alemã é capaz de despertar euforia até numa noite comum de novembro. E nem precisa de uma Eurocopa em casa para isso.

"Quando entramos em campo, todo mundo já estava feliz, quer dizer, menos quem vestia uma camisa laranja. Mas todos os outros estavam mesmo do nosso lado", disse o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, à ARD após a partida, encantado com a atmosfera na capital. Boa parte dos méritos por isso é dele: Klopp consegue despertar emoções e criar proximidade de forma autêntica. Sem precisar se esforçar para tanto. Ou talvez justamente porque não tenta forçar isso.

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Seu antecessor, Julian Nagelsmann, precisou daquela circunstância extraordinária de um torneio em casa para conseguir algo semelhante. A bem da verdade, nos quase três anos de sua passagem, só houve uma euforia palpável em torno da Eurocopa de 2024, disputada na Alemanha. A própria dimensão do evento praticamente fez as emoções surgirem por conta própria; Nagelsmann e seus jogadores aproveitaram a onda, fizeram um bom torneio e empolgaram as pessoas.

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É difícil imaginar que, sob Nagelsmann, cuja competência técnica praticamente não se questiona, bastaria à seleção alemã um jogo da Liga das Nações em meados de novembro para conseguir o mesmo. Mas o que Klopp tem que seu antecessor não tinha? A resposta provavelmente está no campo das emoções e é difícil colocá-la em palavras. Há, porém, um aspecto perceptível: talvez Nagelsmann, às vezes, não demonstrasse a humildade diante da missão que Klopp transmite de forma tão autêntica.

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Isso pode estar relacionado aos estágios muito diferentes de suas carreiras como técnicos. Por vezes, Nagelsmann parecia obstinado em dar à equipe soluções para toda e qualquer situação. Exagerando um pouco, parecia querer ganhar o jogo do banco de reservas e provar que treinador genial ele é ( que o diga Uli Hoeneß ). Klopp, por sua vez, prefere ficar mais em segundo plano e ressalta: ele aponta o caminho, conduz a equipe, mas, para encontrar as soluções em campo, confia antes de tudo em seus jogadores, em vez de duvidar deles.

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Para Nagelsmann, ao menos era essa a impressão às vezes, o cargo de técnico da seleção era, acima de tudo, o próximo degrau na carreira. Klopp, por outro lado, transmite desde sua primeira entrevista coletiva que não precisa nem quer provar mais nada a ninguém. Chegou a afirmar: "Jürgen Klopp não tem carreira depois da seleção".

Assim, livre do medo de fracassar, ele pode fazer seu trabalho. E é mais fácil acreditar no treinador de 59 anos quando, após a vitória sobre a Holanda, ele diz: "Treinei três clubes extraordinários e foi muito fácil me identificar com eles. Adorei trabalhar lá e agora tenho a grande sorte de poder trabalhar pelo meu país. O que poderia ser maior do que isso? Não há nada maior. E foi exatamente assim que me senti".

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Klopp demonstra publicamente mais humildade diante da missão. Sabe da enorme importância de mobilizar o país inteiro e conquistar seu apoio, e se dedica a transmitir essa ideia de maneira muito mais próxima: "Este é um grupo muito especial neste momento. E sei que isso já foi dito algumas vezes. Nossa responsabilidade agora é mostrar isso e continuar mostrando. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mostrar um lado positivo. E foi o que fizemos hoje. Todos que vieram aqui hoje vão para casa com um sorriso", disse o técnico da seleção alemã.

De jogar em campos interditados ao primeiro gol pela seleção no estádio dos sonhos: a noite de conto de fadas de Derry Scherhant

Há algo que Klopp faz melhor do que Nagelsmann na gestão do elenco: ele conversa mais com seus jogadores. Isso já foi dito por vários deles. De Niclas Füllkrug a Florian Wirtz. E, acima de tudo, Klopp sabe reforçar a confiança dos atletas nas próprias capacidades, em vez de fazê-los duvidar delas diante das exigências que impõe.

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"Os rapazes ainda surpreendem a si mesmos. Derry Scherhant certamente não achava que poderia fazer uma partida assim pela seleção, tanto no ataque quanto na defesa", disse ele, por exemplo, sobre um dos protagonistas da grande atuação contra a Holanda . Alguns meses atrás, o atacante do SC Freiburg certamente também não imaginava que chegaria ao fim do ano com quatro jogos pela seleção e até um gol com a camisa alemã no currículo.

"O que posso dizer? Não poderia ter sido melhor. É realmente inacreditável, foi muito divertido e estou simplesmente feliz demais", disse Scherhant à ARD logo após o apito final. Aos 41 minutos, ele partiu para cima do defensor do Real Madrid Denzel Dumfries e arriscou uma finalização no canto mais distante. A bola entrou com categoria e colocou a Alemanha na frente.

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Scherhant se ajoelhou, abriu os braços em direção ao céu e estava visivelmente emocionado. Depois que os companheiros se dispersaram da comemoração, ele apontou com convicção para o gramado, como quem dizia: este é o meu estádio, a minha cidade, a minha casa. "Uma vez, eu estava no Estádio Olímpico com meu melhor amigo e disse a ele: 'Se eu não jogar aqui algum dia, é porque fiz alguma coisa errada'. Eu simplesmente sentia que precisava estar lá embaixo um dia", revelou recentemente o berlinense de nascimento em entrevista à Sports Illustrated.

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Mas, naquela época, jogar de fato no Estádio Olímpico ainda era uma possibilidade bem distante. Pelo Hertha BSC, vale dizer, quanto mais pela seleção alemã. "Sei como é não jogar nas categorias de base, ser ignorado", disse Scherhant alguns dias atrás, em uma entrevista coletiva da seleção alemã, ao falar de sua trajetória.

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Por muito tempo, o Hertha não lhe deu atenção. Em vez disso, ele teve de tentar se destacar em clubes menores de Berlim. Mesmo no Viktoria Berlin, por exemplo, às vezes ficava apenas no banco na equipe sub-17, e o sonho de se tornar profissional parecia cada vez mais distante. O que sempre distinguiu Scherhant foi sua vontade de melhorar. Além dos treinos no clube, trabalhava muito a técnica, o drible e a finalização: "Nos campos do Tennis Borussia e do Makkabi, jogávamos um contra um o tempo todo ou chutávamos a gol. Adoro as duas coisas até hoje", explica.

Durante a pandemia de Covid-19, quando jogava pelo Tennis Borussia e, mais tarde, pelo Berliner SC, teve de se esforçar muito para conseguir manter os treinos extras, já que muitos campos estavam fechados. "Eu pulava a cerca todos os dias, driblava e chutava a gol repetidas vezes. Por mais difícil que a pandemia tenha sido para todos, no futebol ela me ajudou muito", disse certa vez à Sport Bild. "Quando os fiscais apareciam em um dos campos, simplesmente íamos para o outro. As instalações ficam uma ao lado da outra", contou à Sports Illustrated.

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Pouco tempo depois, aos 17 anos, ele finalmente chegou ao Hertha, no início de sua segunda temporada no sub-19. "Significou muito para mim poder me transferir para o Hertha tão tarde. Fui o primeiro jogador em 13 ou 14 anos a chegar ao clube apenas no segundo ano de sub-19", disse Scherhant.

Depois de subir para o time profissional do Hertha, transferiu-se para o Freiburg em 2025. E, após as atuações recentes com a camisa alemã, Scherhant não só se consolidou como jogador da Bundesliga, como também, por ora, conquistou seu espaço na seleção. Ele havia conseguido 50 ingressos para familiares e amigos, revelou antes mesmo do jogo em seu Estádio Olímpico.

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Após os 90 minutos que o deixaram encantado, houve uma comemoração tardia de seu aniversário de 24 anos. Scherhant quase marcou o segundo e até o terceiro gol, mas acertou a trave duas vezes. Ainda assim, teve uma atuação excelente: partiu repetidamente para o drible com coragem, levou perigo ao gol e deu trabalho à defesa holandesa.

"Os dois sabem jogar bola, minha nossa", elogiou Klopp, referindo-se a Scherhant e a Brajan Gruda, seu companheiro de ponta, que também teve atuação excepcional. "Mas o quanto trabalharam e o quanto precisaram trabalhar hoje é impressionante. E é isso que, no fim, forma uma equipe. Outros também sabem jogar bola. Mas, no fim, o que importa é quanta paixão e dedicação você coloca nisso", disse Klopp, elogiando também o desempenho da dupla sem a bola.

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Um dos grandes vencedores da seleção alemã quase passou despercebido em meio a tantos destaques

Scherhant e Gruda à frente, com Lennart Karl e Said El Mala, outros dois jogadores de enorme talento, logo atrás na disputa pelas pontas, tão importantes no sistema de Klopp: o novo técnico da seleção desperta potenciais que Nagelsmann também poderia ter despertado, mas aos quais, por algum motivo, não se dedicou o suficiente. Poucos meses depois da Copa do Mundo, na qual Leroy Sane ainda era titular, parece muito distante a possibilidade de o jogador do Galatasaray voltar a ter chances na seleção alemã em médio prazo.

Além disso, o problema na lateral direita parece ter sido resolvido de repente com Philipp Treu. Com a desenvoltura de um veterano, ele mostrou uma regularidade notável contra a Holanda, também em sua quinta partida pela seleção. E os debates públicos sobre a posição ideal de Joshua Kimmich, que tantas vezes causaram ruído sob Nagelsmann? Já não existem, porque o capitão está consolidado em sua melhor posição, no centro do meio-campo, e vai continuar por lá.

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Seu parceiro na dupla de volantes, assim como no Bayern de Munique, foi Aleksandar Pavlovic nos dois últimos jogos da seleção. O jogador de 22 anos pode se considerar um dos grandes vencedores desta convocação, embora tenha passado um pouco despercebido no festival de gols contra a Holanda, diante dos lances de destaque de Gruda, Scherhant e Florian Wirtz.

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Assim como na vitória por 3 a 1 na Sérvia, Pavlovic impressionou na segunda-feira à noite, em Berlim, pela enorme tranquilidade com a bola, pelas decisões inteligentes nos passes, pela coragem de jogar verticalmente e também pelas muitas movimentações importantes sem a bola. "Para mim, ele precisa ser uma liderança pela maneira como joga. Está sempre em movimento, sempre tenta passar a bola com precisão", elogiou Pavlovic o campeão mundial e comentarista da ARD Bastian Schweinsteiger.

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Ele também destacou as muitas inversões de jogo inteligentes dos dois volantes, que colocaram os jogadores de lado de campo em situações de um contra um. Nesse aspecto, chamou atenção a forma como Pavlovic iniciou a jogada que terminou no gol que fechou o placar em 5 a 0. Em uma cobrança de lateral na metade defensiva de seu time, ele se apresentou para receber, percebeu o amplo espaço livre do lado oposto, avançou com a bola e então inverteu novamente para a direita, encontrando Gruda, que deu sequência ao ataque que resultou em gol.

Uma jogada que também deve ter agradado muito a Klopp. "Olha só, ele também sabe jogar bola", disse o treinador ao fazer um elogio especial a Pavlovic na entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 em casa sobre a Sérvia, no início de outubro. "Mesmo que vocês talvez já estejam acostumados a vê-lo jogar assim. Não o conheço há tanto tempo."

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Na disputa pela posição ao lado de Kimmich com Felix Nmecha, que também vinha jogando bem pelo Borussia Dortmund, mas é visto com ressalvas , Pavlovic leva vantagem por enquanto. E Klopp parece ter encontrado nele uma peça para a espinha dorsal de sua equipe, que, idealmente, também joga ao lado de Kimmich no clube. "Ele tem visão de jogo, é forte nos duelos e corre muito", continuou Schweinsteiger, que vê Pavlovic também em um papel importante: "Para mim, é um fator muito importante na seleção".