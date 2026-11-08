Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

A regularidade de Waldemar Anton impressiona. Na vitória do BVB sobre o Elversberg, ele voltou a se destacar pelas qualidades que tanto agradam a Jürgen Klopp. Será que, por isso, um jogador do Bayern precisa temer por sua posição na seleção alemã?

Três conclusões sobre a vitória por 2 a 1 (0 a 0) do Borussia Dortmund sobre o SV Elversberg. Além disso: a importante confiança em Felix Nmecha e um lance muito discutido que deu origem ao termo infeliz da 9ª rodada da Bundesliga.

Waldemar Anton mostra por que encanta Klopp: ele vai tomar o lugar de um jogador do Bayern?

Quem ouviu com atenção o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, falar durante a semana sobre a convocação de sua segunda lista nesta ainda curta passagem pelo cargo pode ter ficado atento ao tema dos zagueiros. "Os dois eram escolhas claras para mim", disse ele ao comentar a composição do elenco. Mas não se referia à dupla formada por Jonathan Tah e Nico Schlotterbeck, titulares habituais da seleção alemã recentemente, e sim a Waldemar Anton e Malick Thiaw.

O jogador de 30 anos do Borussia Dortmund e o defensor do Newcastle United, cinco anos mais jovem, formaram a dupla de zaga de Klopp nos dois jogos anteriores da seleção, contra a Sérvia (2 a 0) e na Grécia (0 a 0). "Eles foram incrivelmente bem, é preciso reconhecer", disse o treinador, elogiando expressamente Anton e Thiaw. Em seguida, explicou com mais detalhes em quais aspectos, tão importantes para ele e para sua forma de jogar, os dois se destacaram.

Publicidade Publicidade

"Zagueiros precisam, antes de tudo, defender, claro. Essa é sua principal tarefa. Mas, para jogar um determinado tipo de futebol, também é preciso estar disposto a adotá-lo. Ou seja: se queremos pressionar lá na frente, mas os jogadores só se sentem confortáveis quando estão perto da linha da própria área, temos um problema", afirmou Klopp. Com isso, quis dizer, naturalmente, que Anton e Thiaw se mostraram ideais para sua proposta de defender com ousadia.

Tópicos relacionados

Futebol Grátis SportyNet ✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+). ✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras. ✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Na tarde de sábado, em uma partida complicada contra o Elversberg, que passou boa parte do tempo recuado, mas estava sempre à espera de contra-ataques graças às suas qualidades ofensivas, Anton voltou a dar uma demonstração disso. Como já fizera não apenas nos 180 minutos pela seleção alemã contra a Sérvia e na Grécia, mas também com a camisa do BVB, há meses, com regularidade impressionante.

BVB: Anton exibe as qualidades que tanto impressionam Klopp

Repetidas vezes, Anton saiu da linha de quatro com coragem para interromper possíveis contra-ataques da equipe do Sarre. Sua leitura dos lances e o momento escolhido para agir impressionaram tanto quanto sua habilidade nos duelos. Outro ponto digno de nota: quando era o último defensor, Anton também tomou várias decisões certeiras e fez muitos bloqueios importantes.

Publicidade

Além disso, Anton representa muito bem o ideal de Klopp para uma linha defensiva que atua com ousadia, não só sem a bola, mas também com ela. Ele encontra constantemente passes verticais inteligentes, que tiram vários adversários da jogada e alcançam os companheiros certos nos espaços certos para impulsionar o ataque.

Getty Images

É claro que Tah, do Bayern de Munique, já demonstrou mais do que o suficiente que também defende com ousadia e está sempre disposto a assumir certo risco. Ainda assim, não está escrito em pedra que Tah e Schlotterbeck, como eram antes da Copa do Mundo e depois antes da lesão do jogador do Dortmund, serão também a dupla titular da zaga alemã na fase final do torneio, na América do Norte.

Publicidade

Até porque Tah, como se sabe, já não é titular absoluto em seu clube nesta temporada e, recentemente, foi deixado no banco pelo concorrente Min-Jae Kim em um ou outro jogo importante. Anton ainda tem, em relação ao jogador do Bayern, a vantagem de conhecer melhor o entrosamento com Schlotterbeck, seu companheiro de clube, que provavelmente tem vaga garantida. Os dois estão mais acostumados a atuar juntos. Portanto, resta saber se a dupla de zaga do Dortmund também formará a zaga da seleção alemã na sexta-feira, na Sérvia.

Decisivo para o BVB: confiança de Kovac em Nmecha dá resultado

Advertido com cartão amarelo por uma falta tática após pouco mais de 20 minutos, Felix Nmecha precisou ter muito cuidado dali em diante ao tentar conter as muitas transições rápidas do Elversberg. Não era nada improvável que ele voltasse a correr o risco de receber outro amarelo por uma falta tática.

Publicidade

Por isso, a caminho do intervalo, o auxiliar técnico do Dortmund, Robert Kovac, foi questionado pela Sky se não faria sentido substituir o meio-campista, que corria o risco de ser expulso pelo segundo amarelo. "Acho que ele é inteligente o suficiente para avaliar isso", desconversou o irmão do técnico Niko Kovac.

Uma confiança que, como se sabe, foi recompensada. Afinal, foi Nmecha quem se tornou o nome da vitória do BVB depois do intervalo. Aos 55 minutos, após grande jogada de Fabio Silva, ele finalizou com inteligência de cerca de 18 metros e superou Nicolas Kristof, goleiro do SVE, com um chute rasteiro e colocado no canto mais próximo.

Publicidade

Um quarto de hora depois, Nmecha ampliou para 2 a 0 com outra finalização igualmente bonita, desta vez de um pouco mais longe (cerca de 25 metros). Graças aos dois gols do jogador da seleção alemã, o vice-líder conquistou uma vitória por 2 a 1 que era esperada, mas veio com muita luta e foi extremamente importante na disputa à distância com o líder Bayern de Munique.

A importância de Felix Nmecha para o BVB: "Faz seus companheiros jogarem melhor"

Confiar que Nmecha seria cuidadoso o bastante para não receber outro cartão amarelo foi, portanto, a decisão certa de Kovac. Na entrevista coletiva após a partida, o treinador destacou o que o jogador voltou a oferecer ao Dortmund além dos dois gols. O atleta de 26 anos é de enorme importância para o BVB "com sua presença, seu dinamismo, sua técnica", explicou o croata. "Ele consegue resolver muitas situações rapidamente com seus giros de corpo. Isso faz seus companheiros jogarem melhor."

Publicidade

E, como Nmecha está apenas chegando à melhor idade para um jogador de futebol, ou à "idade de desempenho máximo", como diz Kovac, o autor dos dois gols na tarde de sábado ainda "pode melhorar". O Borussia sentiu a importância de Nmecha nos cinco jogos do campeonato que ele perdeu por lesão na temporada passada. "Deu para perceber que nosso jogo ficou um pouco travado", lembrou Kovac. "Com ele, temos uma dimensão completamente diferente. Por isso, fico feliz que esteja aqui."

Getty Images

Embora Nmecha já tenha passado por um ou outro período de queda de rendimento nesta temporada e às vezes tenha parecido um pouco cansado, Kovac não quer abrir mão dele, tamanha a importância que passou a ter para o BVB. "Em termos de talento e técnica, ele é um dos melhores meio-campistas do mundo", elogiou também o diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, após a vitória sobre o Elversberg, à Sky. "Se ele também acrescentar finalizações como as de hoje — porque sabemos que tem esse chute —, não há muitos melhores do que ele."

Publicidade

Gregor Kobel, goleiro do BVB, quis reivindicar uma pequena parcela de mérito pelo fato de Nmecha ter mandado a bola para as redes a 124 km/h em seu segundo gol. "É o Felix, o que mais dá para dizer? Um jogador de classe mundial", elogiou o suíço em entrevista ao canal do Borussia no YouTube. E acrescentou, sorrindo: "Talvez ele acerte chutes assim porque eu sempre o exijo muito nos treinos."

O termo infeliz da rodada: "imagem do contato"

Antes de tudo: é, evidentemente, muito lamentável que Lukas Pinckert, capitão do Elversberg, tenha lesionado o tornozelo em um dos lances mais discutidos desta rodada da Bundesliga e precisado deixar o jogo contra o Borussia Dortmund antes do fim, aos 37 minutos.

Publicidade

Ainda assim, é preciso registrar: o árbitro Harm Osmers acertou em não mostrar o cartão vermelho a Daniel Svensson, do Dortmund. Sim, o sueco atingiu em cheio o tornozelo de Pinckert com a sola da chuteira exposta. A chamada "imagem do contato", portanto, apontava para a expulsão segundo as regras. Mas usar a "imagem do contato" como critério decisivo para determinar se uma falta deve ser punida com vermelho é uma distorção surgida desde a introdução do VAR, que simplesmente não faz justiça à dinâmica do jogo em lances como esse. Até porque não havia o menor sinal de má intenção por parte de Svensson.

Se Pinckert, por exemplo, estivesse conduzindo a bola, desse um passe e Svensson, ao tentar defender com um carrinho, o atingisse da forma como fez na tarde de sábado depois que a bola já tivesse saído, seria, naturalmente, cartão vermelho. Mas, no lance em questão, a dinâmica foi completamente diferente: Svensson queria alcançar com o pé esquerdo um passe de Carney Chukwuemeka para desviar a bola ao meio da área. Para isso, o lateral-esquerdo do BVB deu um carrinho e, fator decisivo, tinha, sim, chance de chegar à bola.

Publicidade

Pinckert se antecipou e tocou na bola, tirando-a dali. Em centésimos de segundo, a tentativa de Svensson de alcançá-la acabou, inevitavelmente, fazendo com que ele atingisse Pinckert. O sueco simplesmente já não tinha como recolher a perna, e é claro que é muito infeliz o fato de o jogador do Elversberg ter sofrido uma lesão na jogada. Mas o que Svensson deveria ter feito? Sem qualquer intenção de atingir o adversário e levando em conta a dinâmica do lance, é uma falta que pode render amarelo, mas não vermelho.

Getty Images

E, mais uma vez, sobre o termo infeliz "imagem do contato": ao rever o lance várias vezes na tela, ou até em câmera lenta, o golpe no tornozelo, considerado isoladamente, naturalmente parece merecer vermelho. Mas avaliar dessa maneira lances que podem levar a uma expulsão, ignorando completamente sua dinâmica, não pode ser do interesse do futebol.

Publicidade

O campeão mundial Mats Hummels, aliás, teve a mesma opinião em janeiro, quando Svensson recebeu o cartão vermelho por uma ação semelhante na partida do Dortmund contra o Tottenham Hotspur pela Champions League. "É infeliz, mas é assim que estão apitando atualmente. Para mim, não é cartão vermelho. É um típico cartão vermelho de imagem congelada, que não justifica uma expulsão quando se considera como o lance se desenvolveu", disse Hummels na ocasião, como comentarista da Prime Video.

Uma avaliação que poderia ser aplicada exatamente ao lance de Svensson no sábado. Enquanto isso, uma discussão acalorada sobre a jogada surgiu no estúdio da Sky entre outros dois ex-jogadores. "O Svensson nem vê o Pinckert. Ele não alcança a bola por dois centímetros, quer jogar a bola. Ele não vê o adversário nem mais nada, só quer jogar a bola […] É uma combinação de fatores, são coisas que acontecem no futebol", disse Dietmar Hamann, para quem Osmers acertou plenamente ao não mostrar o vermelho. Patrick Helmes, por sua vez, discordou.

Publicidade

"A imagem do contato não poderia ser mais clara, o risco de lesão não poderia ser maior. Concordo com você, Didi, que ele não queria fazer isso. Mas eu também não queria fazer muitas coisas e acabei fazendo errado", disse o ex-atacante da seleção Helmes. Hamann, também ex-jogador da seleção alemã, rebateu fazendo referência ao termo infeliz da noite: "Você já perdeu a razão ao usar a expressão 'imagem do contato'."

O próprio árbitro Osmers, por sua vez, afirmou depois à Sky que, ao ver as imagens e seguindo as regras atuais, poderia, sim, ter mostrado o cartão vermelho. É bem possível que o tivesse feito se o VAR tivesse intervindo e o chamado ao monitor. Para o bem do futebol, foi bom que Patrick Hanslbauer tenha permanecido em silêncio na central do VAR, em Colônia.