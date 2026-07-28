Tudo indica que o Arsenal, da Inglaterra, se prepara para apresentar uma proposta excepcional pela contratação do brasileiro Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, da Espanha, em uma negociação que pode agitar o mercado de transferências do verão europeu e conceder aos Gunners um dos maiores craques do mundo.

De acordo com ojornal britânico Telegraph, o Arsenal está disposto a oferecer um salário superior a 400 mil libras esterlinas por semana para convencer Vinícius a se transferir para suas fileiras, o que faria do jogador brasileiro o dono do maior contrato da história do clube londrino, caso a negociação seja concluída por esse valor.

Vinícius tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027, mas o Telegraph indicou que não houve avanços significativos nas negociações para a renovação de seu vínculo com o clube merengue no último período.

A movimentação do Arsenal acontece diante da necessidade da equipe de contratar um novo ponta ofensivo, depois de perder a disputa pela contratação de Morgan Rogers para o Chelsea.

O jornal avalia que a contratação de Vinícius, caso seja concretizada, seria um forte recado por parte do campeão da Premier League, especialmente porque o jogador brasileiro é considerado um dos maiores astros do futebol mundial na atualidade.

A negociação não parece simples, diante da insistência do Real Madrid em manter seu craque brasileiro, mas a falta de um acordo sobre a renovação de seu contrato até o momento, aliada à disposição do Arsenal de oferecer um salário gigantesco que supera todos os limites salariais anteriores do clube, pode abrir a porta para uma das maiores negociações do mercado de verão.

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