UEFA anuncia decisão disciplinar após incidentes em Madri

A Federação Inglesa de Futebol (FA) foi punida formalmente pela UEFA por "comportamento racista e/ou discriminatório" de torcedores da Inglaterra durante o recente confronto com a Espanha pela Liga das Nações. A medida disciplinar decorre de episódios ocorridos durante a vitória da seleção inglesa por 3 a 2 na capital espanhola, no domingo.

Como resultado da apuração, a Inglaterra recebeu uma punição que impede a venda de ingressos para sua torcida em uma partida fora de casa, mas sua aplicação fica suspensa durante um período probatório de dois anos. Isso significa que qualquer nova infração nesse intervalo levará à proibição imediata da presença de torcedores em jogos fora de casa. Além da punição condicional, a FA terá de pagar uma multa de £ 12.600.

As acusações estão relacionadas a relatos de cânticos anticatólicos e anti-irlandeses ouvidos durante a partida no estádio Metropolitano. Entende-se que esses cânticos motivaram a investigação com base nas rigorosas regras antidiscriminação da UEFA.

FA promete agir contra os responsáveis

Após o anúncio das punições, a Federação Inglesa de Futebol divulgou um comunicado contundente condenando as ações da minoria de torcedores envolvida. Uma pessoa porta-voz da entidade deixou claro que esse tipo de comportamento não tem lugar no futebol atual e será tratado com tolerância zero.

"Não vamos tolerar esses cânticos inaceitáveis e profundamente ofensivos. Trabalharemos com a polícia, que acompanha todos os jogos da Inglaterra em casa e fora, para identificar os responsáveis e tomar as medidas necessárias", declarou a pessoa porta-voz à Sky Sports.

O episódio é particularmente delicado diante das discussões que antecederam a partida em Madri. Antes do jogo, houve um debate considerável sobre a possibilidade de um ambiente racista, o que levou o técnico da Inglaterra, Tuchel, a afirmar que lembraria seus jogadores dos protocolos oficiais de combate ao racismo.

As preocupações, inicialmente, estavam voltadas para a torcida da casa devido a episódios anteriores na cidade. Após a partida, porém, a atenção da investigação disciplinar passou a se concentrar inteiramente na conduta dos torcedores visitantes.

Conquista em campo é ofuscada pelo comportamento da torcida

Em campo, a partida foi um sucesso histórico para a Inglaterra, que conquistou uma vitória e encerrou a incrível sequência de 43 jogos de invencibilidade da Espanha. O resultado também garantiu à seleção inglesa o primeiro lugar no Grupo 3 da Liga A, evidenciando a evolução tática alcançada sob a atual comissão técnica.

No entanto, a vitória agora também será lembrada pela investigação da UEFA. A decisão da entidade de estabelecer um período probatório de dois anos deixa a FA em alerta para todos os próximos jogos, já que qualquer repetição dos cânticos discriminatórios resultará na aplicação integral da proibição da presença de torcedores em partidas fora de casa.