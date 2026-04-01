Tuchel prepara-se para lançar uma bomba antes da Copa do Mundo de 2026

Começaram a surgir os primeiros indícios sobre as difíceis escolhas que a comissão técnica da seleção inglesa, liderada por Thomas Tuchel, enfrenta, especialmente nas posições de ataque e meio-campo, em meio aos intensos preparativos para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico alemão deu a entender a possibilidade de excluir o astro Phil Foden, jogador do Manchester City, da próxima convocação dos Três Leões, após um desempenho que ficou aquém das expectativas durante a atual pré-temporada.

Foden foi titular nas duas últimas partidas amistosas, atuando como meia-atacante contra o Uruguai no empate por 1 a 1 e, em seguida, como falso nove contra o Japão na derrota por 1 a 0.

Foden (25 anos) não conseguiu apresentar o desempenho esperado, especialmente devido às dificuldades que vem enfrentando com seu clube, o Manchester City, nos últimos tempos.

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Tuchel explicou, em declarações transmitidas pela rede “espn”: “Ele deu o seu melhor, gostaria de dizer que foi excelente no estágio, mas está tendo dificuldade em ser totalmente decisivo, e isso fica evidente em campo”.

O técnico alemão continuou: “Ele não teve muitos minutos de jogo com o Manchester City recentemente, chegou até nós com um sorriso radiante e foi ótimo nos treinos. Eu achava que ele nos surpreenderia e jogaria com o mesmo entusiasmo e energia”.

O técnico alemão enfatizou que não há garantia de convocação para nenhum jogador, dizendo: “Estou aprendendo constantemente com cada sessão de treino, com a coesão da equipe e com as reações dos jogadores em relação ao plano de jogo e a rapidez com que se adaptam a ele”.

Tuchel concluiu suas declarações: “O mês de março não vai definir o destino da seleção. O mais importante é que os jogadores voltem aos seus clubes e terminem a temporada bem, depois vamos prepará-los da melhor forma possível no campo de treinamento e partir daí. Não vamos desistir do nosso sonho na Copa do Mundo.”