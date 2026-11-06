Tuchel admite altos e baixos na relação com Bellingham e revela situação atual entre os dois

Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, falou sobre a natureza de sua relação com o craque Jude Bellingham, descrevendo-a como marcada por oscilações constantes, antes de revelar os bastidores da convocação de seu irmão mais novo, Jobe Bellingham, para a lista dos Três Leões pela primeira vez, atendendo à insistência e aos conselhos do astro do Real Madrid.

A promoção do capitão da seleção sub-21 da Inglaterra para a lista principal para os confrontos contra Croácia e Espanha pela Liga das Nações da Europa foi uma das maiores surpresas da última lista de Tuchel neste ano. Os irmãos Bellingham estão agora às portas de realizar um sonho há muito esperado: tornarem-se os primeiros irmãos a jogar juntos pela seleção da Inglaterra desde Gary e Phil Neville, em 2007, concretizando o que Jude descreveu anteriormente como "o maior sonho de sua vida".

Tuchel relembrou os bastidores de sua conversa com Jude em seu primeiro período de treinamentos, afirmando que lhe disse na ocasião o quão bonito seria jogar com o irmão um dia, algo que se tornou realidade graças à rápida evolução do jogador de 21 anos, além da pressão de seu irmão mais velho, segundo informou o site ESPN: "Falamos sobre o irmão dele porque eu sabia muito bem que esse era o seu sonho constante. Jude me dizia o tempo todo: observe-o, observe-o, ele é excelente e pode chegar até aqui, e eu sempre respondia: sim, sim, já estamos de olho nele".

Essas conversas refletem o tamanho da confiança de Jude nas habilidades de seu irmão, além da notável evolução positiva em sua relação com o técnico alemão; afinal, o astro do Real Madrid conquistou o prêmio de melhor jogador da Inglaterra duas vezes desde a chegada de Tuchel, que, no ano passado, já havia se desculpado após declarações em que afirmou que a mãe do jogador considerou alguns de seus comportamentos dentro de campo "chocantes".

E apesar dos receios constantes de um rompimento entre as duas partes, inclusive durante a campanha rumo ao bronze da Copa do Mundo, as águas voltaram a correr em seu leito natural, com Tuchel declarando: "A relação passou por algumas oscilações e variações, é claro, mas agora estamos em um ótimo momento. Eu adoro ser técnico dele, pois é um jogador de altíssimo nível e extremamente influente, e acredito que o sentimento é mútuo, porque, se Jude não se sentisse à vontade, não apresentaria esse nível excepcional. No momento, dá para ver a felicidade dele em se juntar ao período de treinamentos e com seu papel dentro da equipe, pois está totalmente comprometido, e termos a oportunidade de contar com os dois irmãos juntos não passa do próximo passo".

Vale lembrar que a seleção da Inglaterra ocupa a segunda posição no Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações da Europa, atrás da Espanha, após conquistar três vitórias e sofrer uma derrota.

A seleção dos Três Leões precisa de apenas um ponto em suas duas partidas restantes para garantir a classificação às quartas de final, previstas para serem disputadas em jogos de ida e volta durante o próximo mês de março, enquanto as finais serão realizadas em junho.