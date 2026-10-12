Dani Olmo tem contrato com o Barcelona até 2030, mas as notícias sobre o interesse de vários dos grandes clubes europeus em sua contratação aumentaram nos últimos dias, com destaque para o Bayern de Munique, diante do desejo do jogador de ter uma participação mais regular e da falta de garantia de seu lugar na escalação titular do técnico Hansi Flick, em razão da forte concorrência com Fermín López pela posição de armador.

Segundo informações do jornal espanhol "Sport", Olmo é prioridade para o Bayern de Munique na próxima temporada, já que a diretoria do clube bávaro entende que Jamal Musiala ou Michael Olise, ou mesmo os dois, podem deixar a equipe, ainda que sejam dois de seus principais jogadores e capazes de fazer a diferença em um time que disputa todos os títulos.

Caso um dos jogadores ou ambos saiam, o Bayern de Munique tentará contratar Dani Olmo, pois o interesse do clube alemão no armador espanhol é real.

Uma figura central por trás do interesse do Bayern

O jornal espanhol revelou a existência de uma figura central por trás do interesse do Bayern de Munique na contratação de Olmo: Max Eberl, diretor esportivo do clube alemão.

Quando Olmo era jogador do Dínamo Zagreb, antes de sua transferência para o Leipzig, Eberl trabalhava no Borussia Mönchengladbach, e depois os dois estiveram juntos por um ano no Leipzig.

Olmo é muito valorizado pelo dirigente alemão, os dois mantêm uma boa relação e Eberl admira bastante seu estilo de jogo.

É evidente que a transferência de Dani Olmo para Munique exige o cumprimento de duas condições fundamentais: a primeira é a concordância do Barcelona em vendê-lo, e a segunda é o desejo do próprio jogador de sair.

Nesse contexto, o "Sport" explicou que, do ponto de vista emocional, praticamente não existe chance de Olmo deixar o clube, dada sua forte ligação com o Barcelona, enquanto os cálculos racionais podem deixar uma margem mínima para essa possibilidade, em razão de alguns detalhes vistos na atual temporada.

Ainda assim, a saída de Olmo continua sendo algo difícil, depois de o jogador ter feito enormes esforços para realizar o sonho de atuar pelo time principal do Barcelona, tendo sido obrigado a se transferir para a Croácia e para a Alemanha antes de conseguir alcançar seu objetivo.

Um ponto central sobre a Bola de Ouro

Apesar da dificuldade de sua saída, a extensão da temporada deixa a porta aberta para acompanhar a evolução da disputa entre Olmo e Fermín López pela posição de armador.

O jornal destacou que Olmo deseja ter oportunidades de participação mais regulares, algo que já tem com a seleção espanhola, na qual é peça fundamental nos planos do técnico Luis de la Fuente.

Entre os detalhes abordados pelo "Sport" está a reação de indignação dos dirigentes do Barcelona diante da exclusão de Raphinha e Pedri da lista final dos trinta indicados ao prêmio Bola de Ouro, uma postura que o jornal considerou totalmente justificada, enquanto não houve qualquer reação semelhante em relação a Dani Olmo, e a questão de seu merecimento de estar na lista não foi levantada internamente no clube, apesar do que ele apresentou na Copa do Mundo, além de suas atuações ao longo da temporada com a equipe catalã.

Mesmo assim, o "Sport" ressaltou que esses detalhes não são suficientes para levar Olmo a pensar em deixar o Barcelona, mas a principal novidade é que o Bayern de Munique pretende fazer tudo o que estiver a seu alcance para contratar Olmo.



