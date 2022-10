Tottenham x Newcastle: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Spurs tentam se recuperar no campeonato neste domingo (23), pela 13ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Londres, o Tottenham recebe o Newcastle na tarde deste domingo (23), às 12h30 (de Brasília), pela 13ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Vindo de derrota no meio da semana, o Tottenham conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer. Os Spurs, em terceiro lugar com 23 pontos, continuam com Richarlison e Kulusevski no departamento médico. Já Emerson Royal retorna após cumprir três jogos de suspensão.

Do outro lado, o Newcastle não perde há seis partidas e é o sexto colocado, com 18 pontos. Os Magpies têm uma série de desfalques por lesões, enquanto Joelinton virou dúvida após levar uma pancada no joelho.

Escalações:

Escalação do provável Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Son, Kane, Perisic.

Escalação do provável Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Guimaraes, Longstaff, Willock; Almiron, Wilson, Murphy.

Desfalques

Tottenham

Richarlison e Kulusevski seguem no departamento médico.

Newcastle

Emil Krafth, Matt Ritchie, Allan Saint-Maximin, Karl Darlow e Alexander Isak estão lesionados.

Quando é?

• Data: domingo, 23 de outubro de 2022

• Horário: 12h30 (de Brasília)

• Local: Tottenham Stadium, Londres - ING