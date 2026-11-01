Torcedor adolescente do Coventry se entrega à polícia após provocar torcedores do Sunderland com imagem de Bradley Lowery

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Um torcedor de 14 anos do Coventry City se apresentou à polícia após usar uma foto do falecido Bradley Lowery para provocar torcedores do Sunderland durante a partida da Premier League no sábado, na Coventry Building Society Arena. Gemma Lowery, mãe de Bradley, disse que o ato foi de partir o coração, mas pediu às pessoas que não direcionem ódio ao garoto, que tem a idade que seu filho teria hoje.

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Torcedor do Coventry provoca fãs do Sunderland com foto de Lowery

Segundo o talkSPORT, um vídeo do incidente durante a vitória do Coventry por 3 a 1 sobre o Sunderland, na Coventry Building Society Arena, viralizou nas redes sociais. As imagens mostram o adolescente provocando os torcedores no setor visitante ao apontar para uma foto de Lowery em seu celular.

Lowery, um jovem torcedor do Sunderland, morreu em 2017, aos seis anos, em decorrência de um neuroblastoma em estágio quatro, uma forma rara e agressiva de câncer. Ele se tornou mascote do clube e criou um vínculo próximo com Jermain Defoe, então atacante do Sunderland, enquanto sua família arrecadou £ 1,3 milhão para um tratamento disponível apenas nos Estados Unidos.

Polícia de West Midlands confirma que adolescente de 14 anos se apresentou

O Coventry reagiu rapidamente após tomar conhecimento das imagens e divulgou um comunicado: "O Coventry City FC está ciente das imagens que circulam nas redes sociais relacionadas a um incidente durante nossa partida da Premier League contra o Sunderland. O clube não tolera comportamentos ofensivos e trabalhará com as autoridades competentes para determinar as medidas cabíveis."

Desde então, a Polícia de West Midlands confirmou que o garoto se apresentou. "Estamos cientes de um vídeo que circula nas redes sociais mostrando um incidente na partida do Coventry City pela Premier League contra o Sunderland ontem à tarde (31 de outubro)", diz o comunicado. "Uma investigação minuciosa foi iniciada, e um garoto de 14 anos se apresentou desde então e será ouvido no momento oportuno. Entendemos a tristeza e a indignação que esse vídeo causou na comunidade e à família da vítima. Nossos agentes mantêm a família informada sobre o andamento da investigação e trabalham em estreita colaboração com os dois clubes."

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Gemma Lowery diz que zombar de uma criança que morreu de câncer não é brincadeira

Gemma, que ajudou a criar a Fundação Bradley Lowery em agosto de 2017 para apoiar famílias na arrecadação de recursos para tratamentos ou equipamentos não cobertos pelo NHS, se manifestou na página da fundação. "Meu lindo menino merece ser lembrado com amor, não com ódio", escreveu. "Ontem, um torcedor do Coventry usou uma foto de Bradley para provocar torcedores do Sunderland. Como mãe de Bradley, isso parte meu coração, especialmente porque é uma das minhas fotos favoritas dele. Olhem só aquele sorriso. Lembro daquele dia como se fosse ontem. Ele estava tão feliz, se divertindo tanto. Aqueles momentos eram preciosos porque eram muito raros.

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"Boa parte da curta vida de Bradley foi passada lutando contra o câncer e enfrentando tratamentos pelos quais nenhuma criança deveria passar. Ver uma lembrança tão bonita ser usada de forma tão cruel realmente machuca meu coração. Somos uma família apaixonada por futebol e acompanhamos o Sunderland em casa e fora. Gosto de brincadeiras entre torcedores, mas zombar de uma criança que morreu de câncer certamente não é brincadeira, é? Espero que o clube tome as medidas cabíveis e que a família do jovem o ajude a entender o quanto suas ações foram dolorosas. Não quero que o ódio seja direcionado a ele, então, por favor, por favor, não façam isso. Só quero que ele aprenda com o ocorrido. Por trás daquela foto há um menino que foi amado imensamente e uma família que sente sua falta todos os dias. Obrigada a todos que defenderam Bradley e nos demonstraram tanto amor. Isso significa mais do que vocês imaginam."

O que acontecerá com o adolescente?

Gemma disse mais tarde que a Polícia de West Midlands a havia informado de que o garoto estava sob custódia. "Também fui informada de que ele tem apenas 14 anos, a mesma idade que Bradley teria agora se ainda estivesse conosco", escreveu. "Por isso, quero muito pedir a todos que não façam justiça com as próprias mãos nem direcionem ódio, ameaças ou qualquer tipo de violência a esse jovem ou à família dele. Por mais dolorosas e perturbadoras que tenham sido suas ações, ele também é uma criança.

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"Tanto a polícia quanto o Coventry City Football Club vão conversar com ele, e espero sinceramente que isso seja suficiente para fazê-lo entender a gravidade de suas ações e o impacto devastador que palavras e atitudes como essas podem ter sobre familiares e amigos. Não quero que o ódio seja respondido com mais ódio. Não era isso que Bradley defendia, e certamente não é isso que quero em nome dele. Só espero que esse jovem tire uma lição muito importante de tudo isso e pense duas vezes antes de voltar a fazer algo tão cruel."