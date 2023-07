Tombense x Sampaio Corrêa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela 16ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

A Tombense enfrenta o Sampaio Corrêa na noite deste sábado (8),em Muriae, a partir das 18h (de Brasília), pela 16ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Primeira equipe fora da zona de rebaixamento, ocupando a 16ª posição com 12 pontos, a Tombense busca um novo trinfo para se manter distante do Z-4. A equipe mineira não possui desfalques confirmados.

Já o Sampaio Corrêa não vence há quatro partidas e acabou caindo para a 15ª posição, com 16 pontos. Assim como o adversário, o time também quer ficar fora da zona de perigo.

Prováveis escalações

Tombense: Felipe Garcia; Pedro Costa, Wesley, Augusto e Egídio; Pierre, Matheus Frizzo e João Pedro; Keké, Marcelinho e Daniel Amorim. Técnico: João Burse.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Mateus Pivô, Joécio, Gustavo Henrique e Alyson; Jhony Douglas, Maurício e Marcinho; Pimentinha, Vinícius Alves e Ytalo. Técnico: Márcio Fernandes.

Desfalques

Tombense

Fernandão cumpre suspensão.

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?