Tombense x Juventude: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela 31ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Tombense e Juventude se enfrentam na tarde deste sábado (7), a partir das 15h30 (de Brasília), no Antônio Guimarães de Almeida, pela 31ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota, a Tombense continua dentro da zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 26 pontos. A equipe mineira sabe que não pode mais deixar pontos para trás se quiser escapar do Z4.

Do outro lado, o Juventude é o quarto colocado, com 53 pontos. A equipe gaúcha, assim, vai a campo defendendo a sua posição dentro do G-4.

Prováveis escalações

Tombense: Felipe Garcia, Pedro Costa, Roger Carvalho, Ednei, Guilherme Santos, Zé Ricardo, Matheus Frizzo, Bruno Matias, Kleiton, Marcelinho e Fernandão.

Juventude: Thiago Couto, Reginaldo, Danilo BOza, Zé MArcos, Alan Ruschel, Vini Paulista, Emerson Santos, Jadson, Tite, David e Gabriel Taliari.

Desfalques

Tombense

Djalma e Wesley estão no departamento médico.

Juventude

Jean cumpre suspensão.

Quando é?