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Thomas Tuchel criticou duramente a decisão de expulsar Elliot Anderson durante a vitória dramática da Inglaterra por 3 a 2 sobre a Espanha na noite de domingo. Mesmo em desvantagem numérica, a Inglaterra teve uma atuação sensacional e encerrou a incrível sequência de 43 jogos de invencibilidade dos campeões mundiais.

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Expulsão provoca drama no fim em Madri

A Inglaterra assumiu o controle em Madri ao abrir 3 a 0, antes que uma decisão crucial no segundo tempo ameaçasse comprometer sua noite. Anderson, contratado pelo Manchester City no verão, recebeu cartão vermelho direto por cometer falta em Lamine Yamal e impedir uma clara oportunidade de gol.

A Espanha converteu o pênalti marcado no lance e fez um segundo gol, preparando um fim de jogo tenso. Obrigada a se defender com dez jogadores na última meia hora, a Inglaterra resistiu à pressão incessante nos minutos finais para garantir a vitória e assegurar o primeiro lugar em seu grupo na Liga das Nações.

Tuchel questiona decisão que aplicou “punição dupla”

Após a partida, Tuchel manifestou frustração com a combinação de pênalti e expulsão, comparando o desgastante fim de jogo à vitória anterior da Inglaterra com dez jogadores no Estádio Azteca, no México.

“Para mim, o cartão vermelho foi como reviver o Azteca”, disse Tuchel. “Contra essa equipe, meia hora parece duas horas. É uma equipe cheia de qualidade. Dá para perceber que o segundo gol está por vir, e ainda falta muito, muito tempo para aguentar. É assim que é.

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“Mostramos que, sem o cartão vermelho, teríamos uma vitória tranquila. No geral, foi uma atuação brilhante. Fomos a melhor equipe. Fizemos uma atuação fantástica do início ao fim. O cartão vermelho e o pênalti são sempre uma decisão importante, e preciso entender por que é uma punição dupla.

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“Depois, foram 30 minutos muito, muito longos, mas não quero me concentrar nisso. Houve tantas, tantas coisas positivas no resultado depois de 60 minutos. Foi muito merecido.”

Vitória marcante encerra série histórica da Espanha

Além da controvérsia com a arbitragem, encerrar a série de 43 jogos sem derrota da Espanha em casa representa um feito marcante para a equipe de Tuchel. O técnico da Inglaterra elogiou a disciplina tática e a coragem de seus jogadores antes do cartão vermelho.

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“Conseguimos [a vitória marcante]”, acrescentou Tuchel. “E foi merecida. Isso é ainda mais importante. Estávamos concentrados na nossa atuação e na nossa atitude, e foi o que fizemos. Não tenho elogios suficientes para a equipe.

“É preciso fazer uma atuação completa, e sabíamos disso. Demos tudo o que tínhamos. Fomos corajosos com a bola, pacientes sem ela, determinados no campo adversário e pacientes no nosso campo. Fechamos os espaços.

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“Estivemos à altura. Foi uma atuação coletiva fantástica em termos de espírito e energia. Em qualidade de futebol, esteve no mais alto nível.”

O meio-campista Declan Rice compartilhou o orgulho do técnico e afirmou que a Inglaterra poderia ter marcado mais gols se tivesse mantido os 11 jogadores em campo: “O cartão vermelho muda o rumo do jogo porque, para ser sincero, poderíamos ter feito mais alguns gols.

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“Se não ficamos com dez, temos mais posse de bola, começamos a vê-los avançar mais e a encontrar mais espaços. Então começam a aparecer entradas duras, como vimos no segundo tempo. Dez jogadores durante meia hora. Vencer por 3 a 2 contra essa equipe, que estava invicta há 43 jogos, é algo enorme.”

Inglaterra ganha embalo na liderança do grupo

Com o primeiro lugar em seu grupo na Liga das Nações garantido, a Inglaterra segue com muita confiança depois de provar que pode jogar melhor do que a campeã mundial na casa dela. Tuchel agora buscará manter, na próxima fase de seu trabalho, o alto nível de atuação exibido na primeira hora em Madri.