Terror na Bundesliga: Karius e Gosens se chocam em lance sangrento

O confronto entre Schalke e Hoffenheim, que terminou com a vitória do segundo (2 a 1), pela Bundesliga, viveu momentos aterrorizantes durante o segundo tempo, depois que o goleiro Loris Karius sofreu uma forte contusão na cabeça após uma colisão violenta com seu companheiro Robin Gosens, o que obrigou a paralisação da partida por vários minutos em meio a um clima de preocupação entre os jogadores e a torcida.

O jornal alemão "Bild" destacou o episódio, que ocorreu aos 47 minutos, depois que Vesnik Asllani finalizou com força de uma distância de 14 metros, sem que Karius conseguisse dominar a bola, levando Gosens a intervir para afastá-la, mas o goleiro avançou no mesmo instante, fazendo com que a perna esticada do companheiro se chocasse contra sua cabeça, o que o fez cair ao chão em razão da contusão.

Karius permaneceu caído no gramado por vários minutos, em meio à intervenção da equipe médica para prestar os primeiros socorros necessários, enquanto o silêncio tomava conta de todo o estádio e a torcida parava de torcer, momento em que Kevin Müller, o goleiro reserva do Schalke, começou a se preparar para entrar, por precaução, caso o goleiro titular não tivesse condições de completar a partida.

Karius sofreu um corte no nariz, mas conseguiu, por fim, deixar o campo caminhando sobre as próprias pernas, dando lugar a Müller, ao mesmo tempo em que o episódio revelou outra lesão sofrida por Gosens, depois que ele torceu o joelho durante a colisão com o corpo do goleiro, sendo obrigado a deixar o campo mancando, com uma atadura grossa no joelho, para a entrada de Vitaly Picker em seu lugar.

A lesão não foi a única cena difícil na noite de Karius, já que o goleiro cometeu erros decisivos durante o primeiro tempo, depois de provocar o gol de abertura do Hoffenheim aos dez minutos, quando lidou de forma equivocada com um passe de recuo simples de Al-Fawzi, fazendo com que a bola chegasse a Asllani e ricocheteasse em seu pé, passando pelo goleiro e entrando nas redes.

O Hoffenheim ampliou sua vantagem aos 26 minutos, depois que Lemberli aproveitou a ausência de marcação defensiva de Kurokay e trocou a bola com Asllani antes de finalizar para as redes de uma distância de dez metros, encerrando os donos da casa o primeiro tempo em vantagem por dois a zero.

Apesar do choque sofrido pelo Schalke no início do segundo tempo, a equipe se recusou a desistir e seguiu tentando voltar à partida, conseguindo Junior Adamu diminuir a diferença aos 81 minutos, mas as tentativas da equipe não resultaram no gol de empate, encerrando-se o confronto com a vitória do Hoffenheim (2 a 1).