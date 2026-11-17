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Ezri Konsa afirmou que a Inglaterra teria humilhado a Espanha com uma goleada por cinco gols se não tivesse ficado com dez jogadores durante a vitória histórica em Madri. O defensor do Arsenal acredita que a seleção inglesa foi muito superior às atuais campeãs da Europa e do mundo antes de a expulsão de Elliot Anderson provocar uma reação espanhola nos minutos finais.

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Inglaterra resiste à pressão final e encerra invencibilidade de 43 jogos da Espanha

Gols de Harry Kane, Konsa e Ben White deram à equipe de Thomas Tuchel uma vantagem de 3 a 0 no estádio Metropolitano. Tudo mudou quando Anderson recebeu o cartão vermelho, obrigando os visitantes a se defender contra a seleção líder do ranking mundial.

A Espanha aproveitou a vantagem numérica para marcar duas vezes e ameaçou repetir o confronto de setembro em Wembley, quando virou o placar após Kane desperdiçar um pênalti e venceu por 3 a 2. Desta vez, porém, a defesa da Inglaterra resistiu e garantiu uma vitória histórica por 3 a 2 , impondo à Espanha sua primeira derrota em 44 partidas.

Konsa elogia a resistência da Inglaterra após expulsão interromper atuação dominante

Ao relembrar a noite dramática na capital espanhola, Konsa elogiou a união dos companheiros depois que a expulsão de Anderson obrigou a equipe a suportar forte pressão. O zagueiro do Arsenal disse: “Foi uma noite especial, um jogo que queríamos vencer, um jogo que sabíamos que podíamos vencer. Seguimos nosso plano de jogo. Vocês viram a partida em Wembley, e achei que fomos muito bem. Alguns erros individuais nos custaram caro e quase custaram de novo, mas seguimos unidos, com dez jogadores, e resistimos. Se tivéssemos 11 jogadores em campo, teríamos marcado mais dois gols.”

Konsa também destacou a liderança do capitão Kane depois que a Inglaterra abriu o placar contra a Espanha. Ele acrescentou: “Abrimos 1 a 0 e Harry, nosso capitão, nos disse para continuar e manter nossa comida no pedal. Esta é a primeira derrota deles em 44 jogos, então isso diz tudo. Vir aqui e conquistar a vitória foi especial e muito importante.”

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Ao explicar como a Inglaterra resistiu defensivamente à forte pressão final, o defensor comparou a vitória com a derrota anterior para a Argentina na Copa do Mundo. Konsa prosseguiu: “A orientação era continuar indo para cima deles. Não parar. Manter nossa comida no pedal. Foi o que fizemos. Contra a Argentina foi diferente, as circunstâncias eram diferentes. Jogar com dez contra os campeões do mundo sempre seria difícil. Lidamos muito bem com a quantidade de bolas lançadas na área.”

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A vitória em Madri sinaliza uma evolução clara sob o comando de Tuchel e mostra que a Inglaterra consegue segurar resultados apertados contra adversários de elite. Ao avaliar a mentalidade do elenco, Konsa disse: “Temos uma mentalidade de alto nível, temos jogadores de classe mundial. Todos sabem do que somos capazes quando as coisas se encaixam. Vocês viram no primeiro tempo e até o cartão vermelho quanta qualidade temos. Dominamos o jogo e acreditamos em nós mesmos e no treinador. Só queremos entrar em campo e mostrar a todos do que somos capazes.”

Com a eliminação na Copa do Mundo para trás, Konsa acredita que conquistar a Liga das Nações pode impulsionar a equipe rumo à glória em um grande torneio em casa. Ele afirmou: “Sim, 100%. No fim das contas, a Liga das Nações é um troféu. Chegar à Eurocopa com um título seria muito importante para nós. Queremos vencer a Eurocopa e sabemos que ela será em casa. Isso nos dará um impulso enorme.”

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“É muito importante. Você encerra esse período com muita confiança para a série de jogos do próximo ano. Estamos pensando em uma convocação de cada vez. Não estamos olhando muito adiante. Mas chegaremos a março com muita confiança.

“A Copa do Mundo já passou. Deixamos isso para trás. Estamos focados em vencer cada jogo e sabemos que a Eurocopa está chegando.”

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Inglaterra ganha embalo para o retorno em março e a busca pela Liga das Nações

A Inglaterra voltará a se reunir em março com grande embalo para os compromissos internacionais do próximo ano, depois de derrotar as campeãs do mundo e da Europa em território espanhol. O principal desafio de Tuchel será manter o ritmo ofensivo implacável exibido antes do cartão vermelho, eliminando os erros individuais e as falhas disciplinares que quase custaram a vitória em Madri.

Conquistar a Liga das Nações segue como prioridade imediata para transformar o progresso recente em um título. Erguer o troféu confirmaria a nova maturidade da Inglaterra e daria à equipe uma confiança essencial enquanto avança a contagem regressiva para sediar a Eurocopa de 2028.