O goleiro internacional alemão Marc-André ter Stegen se juntou oficialmente ao elenco do clube holandês Ajax de Amsterdã, emprestado pelo Barcelona da Espanha por uma temporada, até 30 de junho de 2027, em um movimento que visa recuperar seu posto como titular após uma temporada difícil com os Blaugranas.

Este é o segundo período de empréstimo consecutivo do goleiro alemão de 34 anos, depois de ter passado a segunda metade da temporada passada emprestado ao Girona da Espanha, onde voltará a jogar sob o comando do técnico Míchel, que o treinou lá.

Longas negociações

Em sua primeira entrevista à mídia do clube holandês, Ter Stegen expressou sua alegria por se juntar ao Ajax, apontando que as negociações levaram mais tempo do que o esperado.

O goleiro alemão disse: "As coisas boas levam tempo. No fim, tudo correu bem, e estou feliz por estar aqui", admitindo que o atraso se deveu a diversas questões, entre elas complicadas pendências tributárias relacionadas ao seu salário e à parte responsável por pagá-lo.

Fatores de convencimento

Ter Stegen revelou os motivos que o levaram a aceitar a proposta do Ajax, elogiando o papel de Jordi Cruyff, diretor esportivo do clube, em convencê-lo a abraçar o projeto.

E explicou: "Quando conversei pela primeira vez com Jordi Cruyff, senti imediatamente que era a escolha ideal. Também conheço o técnico e Daley Blind. Tive a oportunidade de conversar com eles sobre o projeto, e foram muito convincentes".

O goleiro alemão afirmou que as ambições do Ajax vão além de apenas disputar o título do Campeonato Holandês, dizendo: "Queremos levar o Ajax de volta ao topo. É um clube tradicional, com uma história gloriosa e uma posição internacional de prestígio. Estou confiante de que será uma temporada de sucesso".

Tranquilidade quanto à condição física

Um dos aspectos que mais preocupava a diretoria do Ajax era a condição física do goleiro alemão, especialmente depois de ter jogado apenas duas partidas durante seu período de empréstimo ao Girona, por causa de uma lesão nos tendões do joelho.

Mas Ter Stegen tranquilizou a todos quanto à sua prontidão física, afirmando: "No Barcelona, comecei a jogar um pouco mais tarde do que no Ajax, mas venho treinando desde o dia 2 de julho. Estou no auge da minha forma e muito feliz por poder curtir o jogo em campo sem nenhum problema".

Ele apontou que também estava em excelente condição física para jogar no Barcelona, mas que o clube catalão preferiu apostar totalmente no jovem goleiro Joan García desde sua chegada, na temporada passada, o que o levou a buscar uma oportunidade de ser titular em outro lugar.

O conselho de De Jong

Durante a entrevista, seu companheiro de Barcelona Frenkie de Jong, ex-ídolo do Ajax, apareceu em um vídeo dando-lhe as boas-vindas ao seu antigo clube.

E Ter Stegen respondeu rindo: "Ele é o meu agente! Frenkie conhece bem Amsterdã. É sempre honesto, e suas palavras me deram grande tranquilidade. É bom saber que estou em boas mãos".

O goleiro alemão também dirigiu palavras de elogio ao seu companheiro de seleção alemã Julian Brandt, uma das contratações de destaque do Ajax neste verão, dizendo: "É um jogador de futebol excepcional e uma pessoa excepcional. Se continuarmos fazendo negócios como esse e mantivermos a base do time principal, faremos uma temporada excelente".