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Jamal Musiala voltou a jogar contra o 1. FC Köln. Depois da partida, Max Eberl e Vincent Kompany saíram em sua defesa, ao contrário de Karl-Heinz Rummenigge.

O astro de ataque de 23 anos é provavelmente a pessoa mais discutida no FC Bayern atualmente, e as opiniões dos dirigentes não poderiam ser mais divergentes. Enquanto Uli Hoeneß e Jan-Christian Dreesen já haviam manifestado suas preocupações nos últimos dias, Rummenigge voltou ao assunto após o empate por 1 a 1 com o Köln .

Caso Musiala não consiga recuperar o nível de desempenho de antes, pois "o que sabemos infelizmente leva a crer que será difícil voltar ao nível que ele muitas vezes mostrou aqui neste estádio", "esses valores, com todo o respeito, não seriam mais viáveis".

Assim, depois de Hoeneß e Dreesen, Rummenigge também sugere indiretamente a Musiala que aceite uma possível redução salarial voluntária. Já Eberl e Kompany preferiram avaliar a situação sobretudo pelo lado esportivo e acreditam em um futuro de sucesso para Musiala na Allianz Arena.

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O que Max Eberl e Vincent Kompany disseram sobre Jamal Musiala?

"É legítimo se preocupar. Especialmente quando acontece o que aconteceu", explicou Eberl após a partida. "Mas nós o vemos nos treinos e vemos como ele lidou com essa fase nos últimos 16 ou 17 meses, com todas as dificuldades."

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"Nada disso ajuda um jovem como ele a entrar em ritmo. Quando o vemos, o ouvimos e sentimos sua presença, estamos convencidos de que ele pode voltar àquele nível", prosseguiu Eberl, contrariando indiretamente Rummenigge e os demais, pois "nós, do departamento esportivo, temos uma convicção diferente".

Kompany adotou a mesma linha, pois "tenho um papel muito claro neste clube. Um treinador precisa ser aquele que acredita nos jogadores. Se conseguirmos fazer isso, todos ganham".

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Kompany continuou: "Se Jamal recuperar sua forma e seu nível, o FC Bayern ganha. Os torcedores e, acredito, o futebol alemão também. Porque ele é um jogador especial. Esse é o meu papel. Se um treinador disser ou fizer algo diferente, isso é um problema, na minha opinião".

"Não podemos esperar que nossos jogadores de destaque façam a diferença imediatamente. Se Lucho Diaz jogar 20 minutos na próxima semana, não podemos esperar que ele decida o jogo de imediato. Isso não é realista. Jamal Musiala está em processo de reintegração, e Lucho em breve também estará. Agora é a vez de outros jogadores. Em algum momento, eles voltarão a estar 100% aptos para jogar e então poderemos aproveitar isso novamente."