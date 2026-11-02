No momento em que José Mourinho, treinador do Real Madrid, evitou dar sua opinião sobre o polêmico pênalti marcado a favor de Kylian Mbappé diante do Racing Santander, Edin Terzic, técnico do Athletic Bilbao, optou por uma postura completamente diferente, ao admitir claramente que sua equipe se beneficiou de uma decisão arbitral controversa durante o confronto com a Real Sociedad, em uma confissão que o colocou em contraste direto com a maneira como o treinador português lidou com a polêmica da arbitragem.

A admissão de Terzic veio após a vitória do Athletic Bilbao sobre a Real Sociedad pelo placar de 2 a 1, no dérbi basco disputado no estádio de San Mamés, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, que teve a marcação de um pênalti polêmico a favor de Nico Williams, após sua queda em um lance com o zagueiro Jon Aramburu, antes do fim do primeiro tempo.

Apesar dos protestos dos jogadores da Real Sociedad contra a decisão, o árbitro Alejandro Hernández Hernández manteve a marcação do pênalti, que Álex Berenguer conseguiu converter, dando a vantagem à sua equipe em um confronto que terminou com a vitória do Bilbao.

E ao contrário do que costuma acontecer com muitos treinadores ao falar sobre decisões arbitrais polêmicas, Terzic não tentou escapar da pergunta nem apresentar justificativas para defender a decisão, e disse com franqueza: "Sinto hoje que tivemos um tratamento preferencial".

O treinador alemão acrescentou que não falava sobre a arbitragem desde o início da temporada, apesar de acreditar que sua equipe havia sofrido decisões piores em partidas anteriores, antes de elogiar a jogada de Nico Williams, afirmando: "Gostei do movimento do Nico. Você tem que entrar na área, caso contrário não vai conseguir um pênalti. Ele entrou na área de maneira muito boa e conseguiu obter um pênalti a nosso favor".

Por outro lado, Mourinho havia ignorado o comentário sobre o pênalti marcado para Kylian Mbappé, que fez correr muita tinta, e optou por focar no pênalti que foi anulado a favor do Racing Santander, após um toque de mão de Aurélien Tchouaméni, considerando que a bola havia rebatido no corpo do jogador do Real Madrid antes de bater em sua mão e que, portanto, não justificava a marcação de uma infração.

E o treinador português disse, comentando aquele lance: "Há também um fator, que é o de que as pessoas assistem às partidas com o coração, e há muitos que não conhecem as regras", antes de esclarecer que não conseguiu avaliar o lance de seu assento por estar distante do local dele, mas ficou tranquilo após assistir à repetição no tablet.