



Premier League - Premier League Gtech Community Stadium





Como assistir Brentford x Crystal Palace online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Podemos receber uma comissão caso você assine por meio de um dos nossos links. As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para assistir a Brentford x Crystal Palace estão listadas abaixo. Quem estiver viajando para fora do país pode utilizar uma VPN para acessar os serviços de streaming habituais sem restrições geográficas, conectando-se a um servidor no país de origem e assistindo à partida normalmente. Assista ao vivo pelo [Disney+](https://disneyplus.bn5x.net/c/3589123/1809575/9358?sharedid=LATAM).





Notícias e prováveis escalações





O Brentford não poderá contar com R. Henry, A. Milambo e F. Carvalho, todos ausentes por lesão. Não há suspensões listadas. O XI projetado para a partida tem C. Kelleher no gol, com M. Kayode, N. Collins, K. Ajer, K. Lewis-Potter, A. Hickey, Y. Yarmoliuk, M. Damsgaard, M. Jensen, I. Thiago e K. Schade. Atualizações serão acrescentadas caso a situação mude antes do apito inicial.

O Crystal Palace chega a Londres com um setor ofensivo bastante limitado pelas lesões. B. Sosa, E. Guessand, C. Kporha, C. Doucoure e E. Nketiah estão todos fora da partida. Não há suspensões. O XI projetado conta com D. Henderson na meta, seguido por J. Canvot, M. Lacroix, C. Richards, J. Lerma, D. Munoz, B. Johnson, Y. Pino, W. Hughes, T. Mitchell e J. Mateta.





Retrospecto recente

O Brentford soma um triunfo, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas, com seis gols marcados e seis sofridos no período. O resultado mais recente foi uma goleada sofrida por 3 a 0 diante do Manchester City na Premier League. A vitória por 3 a 0 sobre o West Ham representa o melhor desempenho recente da equipe, que também ficou no 0 a 0 com o Fulham e empatou em 2 a 2 com o Everton nas rodadas anteriores.

O Crystal Palace registra uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas. Os Eagles marcaram seis gols e sofreram dez nesse intervalo. A derrota mais recente foi por 3 a 0 para o Manchester City, enquanto o empate em 2 a 2 com o Everton antecedeu esse resultado. As duas vitórias sobre o Shakhtar Donetsk na Conference League, pelos placares de 2 a 1 e 1 a 3, representam os únicos momentos de consistência do time nas últimas semanas.





Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes foi em novembro de 2025, quando o Crystal Palace venceu o Brentford por 2 a 0 jogando em casa na Premier League. Olhando para os últimos cinco confrontos diretos, o equilíbrio é a marca da série: o Brentford soma duas vitórias, o Crystal Palace também tem duas, e há um empate, com os jogos disputados alternadamente entre os dois estádios e sempre pelo campeonato inglês. O retrospecto recente não aponta um favorito claro, o que torna o duelo desta rodada ainda mais aberto.





Classificação

Na tabela da Premier League, o Brentford ocupa a oitava posição, confortavelmente no meio da tabela, enquanto o Crystal Palace está em 15º, numa situação que exige atenção nas rodadas finais para garantir tranquilidade na parte de baixo da classificação.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.