







Como assistir Vila Nova-GO x Avaí online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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O jogo entre Vila Nova e Avaí pela Série B será transmitido ao vivo pelo Disney+. Confira abaixo as opções de canal de TV e streaming para acompanhar a partida.

Para torcedores que estiverem viajando ao exterior, uma VPN pode ser uma alternativa para acessar o serviço de streaming contratado no Brasil. Basta conectar a um servidor brasileiro para ter acesso ao conteúdo normalmente disponível no país.





Notícias e prováveis escalações





Não há informações confirmadas sobre desfalques, lesionados ou suspensos no Vila Nova para este confronto. Os detalhes do elenco disponível serão atualizados conforme o jogo se aproxima.

O mesmo vale para o Avaí: até o momento, não foram divulgados dados sobre baixas ou escalação provável. As atualizações serão inseridas assim que a comissão técnica se pronunciar.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Vila Nova soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe venceu Operário-PR por 2 a 1 e Ponte Preta por 1 a 0, mas não conseguiu manter a regularidade: empatou com Athletic Club-MG em 1 a 1 e com o Ceará em um movimentado 3 a 3, antes de ser superado pelo Goiás por 1 a 0 na rodada mais recente. Ao todo, o time marcou sete gols e sofreu seis nesse período.

O Avaí, por sua vez, não venceu nenhuma das últimas cinco partidas: registra um empate, depois uma derrota, e mais dois empates até o resultado mais recente, um 0 a 0 diante do Fortaleza. O clube catarinense chegou a empatar em 3 a 3 com o Novorizontino e em 2 a 2 com o Sport, mas perdeu para Atlético-GO e Ponte Preta. O aproveitamento recente explica, em parte, a posição intermediária na tabela.





Últimos confrontos diretos

Os confrontos recentes entre Vila Nova e Avaí mostram uma série marcada pelo equilíbrio. O duelo mais recente terminou em 2 a 2, em novembro de 2025, pela Série B, com o Vila Nova como mandante. Nos últimos cinco encontros entre os clubes, o Avaí registra uma vitória — um expressivo 3 a 0 em outubro de 2024 — contra um triunfo do Vila Nova, com os demais três jogos terminando empatados. A série reflete dois times que se conhecem bem e raramente se separam por mais de um gol.





Classificação

Na tabela da Série B, o Vila Nova ocupa a quinta posição, dentro do grupo de times que disputam o acesso à elite do futebol brasileiro. O Avaí aparece na 12ª colocação, em situação intermediária que exige uma reação para não se distanciar da briga pelo G-4.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.