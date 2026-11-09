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O vencedor do Ballon d'Or Harry Kane e seus companheiros Dayot Upamecano e Michael Olise, do Bayern de Munique, ficaram de fora da seleção da FIFPRO na votação dos colegas.

Ao todo, 19.806 jogadores com direito a voto no futebol profissional mundial deram seu veredito e frustraram as estrelas do Bayern de Munique. Embora o clube com mais títulos da Alemanha tenha colocado três jogadores entre os 26 finalistas da premiação, Kane, Olise e Upamecano, nenhum deles entrou na seleção mundial do sindicato de jogadores FIFPRO.

Para Kane, a ausência pesa especialmente: o atacante inglês é o primeiro vencedor do Ballon d'Or masculino a não ser eleito pelos próprios colegas para o FIFPRO World 11 no mesmo ano civil. Desde a criação da votação, em 2005, todos os vencedores do Ballon d'Or haviam conquistado uma vaga na seleção.

Na categoria masculina, foram consideradas as atuações entre 4 de agosto de 2025 e 19 de julho de 2026. A formação conta com quatro atacantes porque a última vaga da equipe ficou com o jogador de linha mais votado entre aqueles que não haviam terminado entre os três primeiros de suas respectivas posições.

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O ataque é formado por Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami) e Lamine Yamal (Barcelona). David Raya, do Arsenal, ocupa o gol, enquanto Pau Cubarsí (Barcelona) compõe a defesa ao lado de Achraf Hakimi e Nuno Mendes, ambos do Paris Saint-Germain.

Getty Images

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No meio-campo, os escolhidos foram Jude Bellingham (Real Madrid), Vitinha (Paris Saint-Germain) e Rodri, que atuou por Manchester City e Barcelona. Assim, o Paris Saint-Germain teve o maior número de jogadores eleitos por um mesmo clube, com três.

A seleção masculina

Goleiro: David Raya (Arsenal)

David Raya (Arsenal) Defesa: Pau Cubarsí (Barcelona), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Pau Cubarsí (Barcelona), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) Meio-campo: Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City / Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain)

Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City / Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain) Ataque: Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Lamine Yamal (Barcelona)

Paralelamente à categoria masculina, também foi escolhida a seleção feminina, com base nas atuações entre 4 de agosto de 2025 e 16 de agosto de 2026. Cinco jogadoras da seleção inglesa integram a equipe. Uma delas é Lucy Bronze, eleita para a seleção mundial pela nona vez e detentora do recorde histórico da votação.

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A seleção feminina