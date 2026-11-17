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O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, decidiu mudar metade da escalação titular para o amistoso contra o Uzbequistão.

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A seleção da Arábia Saudita enfrenta o Uzbequistão nesta terça-feira, no Estádio Jassim bin Hamad, em Doha, capital do Catar, em seu segundo amistoso durante a atual Data Fifa.

Donis anunciou a escalação oficial para a partida, que teve a ausência total de Mohammed Al-Owais, goleiro do Al-Hilal, da lista. Ele não aparece nem entre os titulares nem entre os reservas, e Hamed Al-Shanqiti começa no seu lugar.

Hamed Al-Shanqiti não foi a única novidade em relação à equipe que venceu a Coreia do Sul por 3 a 2 na última sexta-feira. Saud Abdulhamid foi escalado na lateral direita, no lugar de Mohammed Abu Al-Shamat.

Donis também devolveu Musab Al-Juwayr à equipe titular. O meio-campista havia ficado fora da seleção saudita na Copa do Golfo Arábico "Khaleeji 27" e começou no banco na última partida, contra a Coreia do Sul. Ele entra no lugar de Mohammed Kanno.

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O treinador grego ainda fez duas mudanças no setor ofensivo: Ahmed Al-Ghamdi e Firas Al-Buraikan jogam ao lado de Marwan Al-Sahafi, nas vagas de Mohammed Al-Qahtani e Abdullah Al-Hamdan.

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A Arábia Saudita está escalada da seguinte forma:

Goleiro: Hamed Al-Shanqiti

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Defesa: Saud Abdulhamid - Abdulelah Al-Amri - Hassan Tambakti - Mutaeb Al-Harbi

Meio-campo: Abdullah Al-Khaibari - Nasser Al-Dawsari - Musab Al-Juwayr

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Ataque: Marwan Al-Sahafi - Firas Al-Buraikan - Ahmed Al-Ghamdi

A seleção saudita leva vantagem no histórico de confrontos contra o Uzbequistão. As equipes se enfrentaram 12 vezes, com 7 vitórias da Arábia Saudita, 4 triunfos da seleção uzbeque e um empate.

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Vale lembrar que esta é a segunda partida da seleção saudita na atual preparação em Doha, capital do Catar, depois da vitória por 3 a 2 sobre a Coreia do Sul no primeiro jogo.

A Arábia Saudita conquistou sua primeira vitória sobre a Coreia do Sul em 21 anos, mais precisamente desde 2005, quando venceu os sul-coreanos na ida e na volta, por 2 a 0 e 1 a 0, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006.

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Desde então, as duas seleções haviam disputado 6 partidas, sem que a Arábia Saudita conseguisse vencer nenhuma delas. A Coreia do Sul ganhou duas, e as outras 4 terminaram empatadas, até a vitória no último jogo.

Essa foi a 19ª partida entre as seleções da Arábia Saudita e da Coreia do Sul, entre amistosos e jogos oficiais, desde o primeiro encontro, em 1980.

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Nos 19 confrontos anteriores, a seleção saudita somou 6 vitórias, contra 6 partidas vencidas pela Coreia do Sul, enquanto outros 7 jogos terminaram empatados.

Em amistosos, as duas seleções fizeram seu sétimo duelo, em uma série iniciada em 1980. A Coreia do Sul levou a melhor em duas ocasiões, 3 partidas terminaram empatadas e a vitória mais recente foi a segunda da Arábia Saudita.

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A vitória mais marcante da seleção saudita sobre a Coreia do Sul aconteceu na semifinal da Copa da Ásia de 2000, quando Talal Al-Meshal marcou os dois gols do triunfo por 2 a 1.

Já o último jogo oficial foi nas oitavas de final da Copa da Ásia de 2023, que terminou empatado por 1 a 1 no tempo normal, antes de a Coreia do Sul garantir vaga nas quartas de final nos pênaltis.