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O marroquino Yassir Zabiri manteve a grande fase em LaLiga nesta temporada ao marcar dois gols na partida entre o seu Racing Santander e a Real Sociedad, pelo Campeonato Espanhol, neste domingo.

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Zabiri começou a partida com tudo e balançou as redes aos 6 minutos, colocando sua equipe na frente. Apenas dois minutos depois, voltou a marcar e fez seu segundo gol no jogo.

Em grande fase, o atacante marroquino chegou a 11 gols em LaLiga nesta temporada e entrou de vez na briga pela artilharia da competição.

Zabiri passou a ocupar o terceiro lugar, à frente do espanhol Lamine Yamal, astro do Barcelona, que tem 10 gols. Acima dele na classificação estão o brasileiro Raphinha, atacante do Barça, com 15 gols, e o francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, que marcou 13.

Quem é Yassir Zabiri?

O jovem marroquino Yassir Zabiri segue escrevendo capítulos extraordinários em sua carreira. Em pouco tempo, deixou de ser uma promessa nos gramados do Marrocos para se transformar em uma máquina de gols com a camisa do Racing Santander no Campeonato Espanhol e em um dos principais novos nomes do ataque da seleção.

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Yassir Zabiri nasceu em 23 de fevereiro de 2005, na cidade de Marrakech, no Marrocos. Apaixonado por futebol desde cedo, ingressou na Academia Mohammed VI de Futebol, considerada a principal fábrica de talentos do Marrocos e do continente africano, que revelou para a seleção marroquina astros de nível mundial como Youssef En-Nesyri, Azzedine Ounahi, Nayef Aguerd e Abdelkabir Abqar.

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Em meio a uma constelação de talentos na academia, Zabiri se destacou com força e chamou a atenção dos dirigentes do Union Touarga, do Marrocos, que o contratou oficialmente e com quem iniciou sua carreira profissional em 2024.

Os treinadores passaram a utilizá-lo como centroavante e ponta graças à sua velocidade impressionante, à grande habilidade no drible e à inteligência aguçada no posicionamento dentro da área.

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A passagem por Portugal e a porta de entrada para o Rennes

Zabiri não precisou de muito tempo para mostrar seu potencial no time principal do Union Touarga: marcou 3 gols e deu uma assistência em suas primeiras partidas. Em agosto de 2024, rumou para a Europa pelas portas do Famalicão, de Portugal, com contrato de quatro temporadas.

Em Portugal, Zabiri brilhou na equipe B, com 5 gols em 6 partidas, o que levou a comissão técnica a promovê-lo rapidamente ao time principal. Ele continuou balançando as redes na Primeira Liga na temporada 2025-2026, despertando o interesse de grandes clubes europeus, até que o Stade Rennais, da França, oficializou sua contratação em 2 de fevereiro de 2026, com contrato até junho de 2029.

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Conquista histórica com o Marrocos

No cenário internacional, no Mundial do Chile 2025, Zabiri foi peça fundamental da seleção sub-20 do Marrocos. Ele ajudou a equipe a conquistar o título do Torneio do Norte da África de 2024 e foi vice-campeão da Copa Africana de Nações Sub-20 de 2025, no Egito, apesar de ter sofrido uma forte lesão no tornozelo que o tirou das fases decisivas.

Mas o verdadeiro encontro com a glória veio na Copa do Mundo Sub-20 no Chile (outubro de 2025), quando Zabiri conduziu a seleção sub-20 do Marrocos a uma conquista histórica: o título mundial. Ele abriu sua trajetória de brilho com gols contra a Espanha (2 a 0) e o Brasil (2 a 1) na fase de grupos e encerrou o torneio da melhor maneira possível, marcando os dois gols da vitória sobre a Argentina (2 a 0) na final. Assim, levou os prêmios de artilheiro da competição (com 5 gols) e a Bola de Prata, como segundo melhor jogador do Mundial.

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Explosão de gols em LaLiga

Em busca de minutos regulares em uma das ligas mais fortes da Europa, Zabiri se transferiu em 29 de julho de 2026 para o Racing Santander, da Espanha, por empréstimo de uma temporada, vindo do Stade Rennais.

Nos gramados de LaLiga, o atacante marroquino provocou um verdadeiro terremoto: anotou o primeiro hat-trick de sua carreira profissional em apenas 21 minutos, contra o Elche, em 28 de agosto de 2026, e na sequência fez dois gols contra o Deportivo Alavés e um contra o gigante Barcelona. Com isso, ganhou com méritos o prêmio de melhor jogador sub-23 do Campeonato Espanhol no mês de setembro de 2026. Até agora, Zabiri segue com números impressionantes em LaLiga, com 11 gols em 13 partidas.

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Esse brilho excepcional escancarou as portas da seleção principal do Marrocos. Ele fez sua estreia oficial contra o Gabão, pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, em setembro de 2026, e depois abriu sua conta de gols pela seleção marroquina ao balançar as redes do Níger na goleada por 5 a 1, em 13 de novembro de 2026, confirmando que é o futuro do ataque do futebol marroquino pelos próximos anos.