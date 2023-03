Stuttgart x Bayern de Munique ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Equipes entram em campo neste sábado (04), pela 23ª rodada; veja como acompanhar na internet

O Bayern de Munique visita o Stuttgart na tarde deste sábado (04), às 14h30 (de Brasília), no Mercedes-Benz Arena, pela 23ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do OneFootball, no streaming.

Classificado em uma posição acima da vaga do play-off de rebaixamento, o Stuttgart quer conquistar sua segunda vitória em casa consecutiva na competição. Para o duelo, a equipe não terá seu lateral esquerdo titular, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o Bayern de Munique, que está empatado na liderança da competição - até o começo da rodada - com o Dortmund, já inicia a partida sabendo do resultado dos seus rivais diretos na liderança, incluindo o Union Berlin, terceiro colocado.

Em 122 jogos disputados entre as equipes, o Bayern de Munique registra 79 vitórias e 22 empates. O Stuttgart tem 21 vitórias na história. No último confronto, as equipes empataram por 2 a 2 no primeiro turno da Bundesliga 2022/23.

Prováveis escalações

Stuttgart: Bredlow; Anton, Mavropanos, Ito, Tomas; Endo, Karazor, Haraguchi; Dias, Fuhrich e Silas.

Bayern de Munique: Sommer; Cancelo, De Ligt, Pavard, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Muller; Choupo-Moting.

Desfalques

Stuttgart

Sehrou Guirassay e Florian Muller, lesionados, estão fora, enquanto Born Sosa está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Bayern de Munique

Manuel Neuer e Lucas Hernández estão fora da temporada, enquanto Noussair Mazraoui, lesionado, também está fora.

Quando é?