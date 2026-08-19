Como informa o Bild, a transferência de Milosevic para o Braga está muito perto de ser concluída. Segundo a publicação, o exame médico do atacante já está marcado, e Milosevic deve assinar um contrato de cinco anos, até 2031, com o ambicioso clube da primeira divisão portuguesa.

A taxa de transferência deve agradar especialmente aos responsáveis do Stuttgart, para quem Milosevic, que vinha sendo constantemente emprestado nos últimos tempos, era visto como um claro candidato à venda. De acordo com o Bild, o Braga pagará até nove milhões de euros, incluindo bônus, pelo jogador de 21 anos - isso seria seis vezes mais do que os 1,5 milhão de euros que o Stuttgart pagou para tirar Milosevic do Vojvodina Novi Sad em 2023 e levá-lo à Bundesliga. Trata-se, portanto, de um lucro de transferência muito bem-vindo e, além disso, de uma receita importante para o participante da Liga dos Campeões.

No Stuttgart, o sérvio nunca conseguiu realmente se firmar, apesar do grande potencial, e disputou apenas seis partidas oficiais pelos suábios nos últimos três anos. De fevereiro de 2024 até o fim da última temporada, ele foi emprestado de forma ininterrupta devido à falta de perspectiva em Stuttgart: primeiro ao St. Gallen, da Suíça, depois ao Partizan Belgrado, em sua terra natal sérvia, e por fim, por meio ano, dentro da própria Bundesliga, ao Werder Bremen.

Udinese queria atravessar o Braga e ficar com Jovan Milosevic

Depois de três gols em 13 jogos pelo Werder, Milosevic retornou inicialmente a Stuttgart, mas o técnico Sebastian Hoeneß já não contava com ele. Assim, nas últimas semanas, aconteceu a busca por um comprador para o jogador, que tem duas partidas pela seleção sérvia e cujo contrato com o Stuttgart ainda seria válido até 2029.

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Com a Udinese, um clube de renome da Serie A italiana aparentemente trabalhou para tirar Milosevic do Braga no último instante. Segundo o Bild, porém, o acordo final entre Stuttgart e os portugueses foi alcançado na manhã de quarta-feira.

No Braga, quarto colocado da liga nacional na temporada passada, Milosevic pode disputar competições internacionais. Para isso, o futuro novo clube do artilheiro ainda precisa superar o Austria Viena nos playoffs da fase de liga da Conference League.

O Braga aparentemente já vinha cortejando Milosevic de forma intensa havia semanas, e o técnico Carlos Vicens deve apreciar muito o estilo de jogo do atacante. A concorrência no comando de ataque dos portugueses, no entanto, é bastante respeitável: entre outros, Milosevic terá de se impor diante do ex-talento do Barcelona Pau Victor e do ex-jogador do Wolfsburg Jonas Wind, que, após o rebaixamento do VfL, havia se transferido sem custos para Portugal.