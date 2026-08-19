Inicialmente, oBildinformou que uma transferência de Milosevic para o SC Braga estava perto de ser concluída. Na noite de quarta-feira, então, isso se tornou oficial. Milosevic assinou com o ambicioso clube da primeira divisão portuguesa um contrato de cinco anos, até 2031.

A taxa de transferência deve agradar especialmente aos dirigentes do VfB, para os quais Milosevic, que recentemente vinha sendo sempre emprestado, era visto como um claro candidato à venda. Segundo o Bild, o Braga pagará até nove milhões de euros pelo jogador de 21 anos, incluindo bônus. Isso seria seis vezes mais do que os 1,5 milhão de euros pelos quais o Stuttgart trouxe Milosevic, em 2023, do Vojvodina Novi Sad para a Bundesliga. Trata-se, portanto, de um lucro em transferência muito bem-vindo e, além disso, de uma receita importante para o participante da Liga dos Campeões.

No VfB, o sérvio nunca realmente se firmou apesar do grande potencial e disputou apenas seis jogos oficiais pelos suábios nos últimos três anos. De fevereiro de 2024 até o fim da temporada passada, ele foi emprestado de forma contínua diante da falta de perspectiva em Stuttgart: primeiro ao FC St. Gallen, na Suíça, depois ao Partizan Belgrado, em sua terra natal sérvia, e por último por meio ano, ainda dentro da Bundesliga, ao Werder Bremen.

Udinese queria atravessar o Braga e levar Jovan Milosevic

Após três gols em 13 partidas pelo SVW, Milosevic retornou inicialmente a Stuttgart, mas o técnico Sebastian Hoeneß já não contava com ele. Assim, nas últimas semanas, aconteceu a busca por um comprador para o jogador com duas convocações para a seleção sérvia, cujo contrato com o VfB ainda seria válido até 2029.

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Com a Udinese Calcio, um clube de peso da Serie A italiana aparentemente trabalhava para tirar Milosevic do Braga na última hora. Segundo o Bild, porém, na manhã de quarta-feira foi alcançado o acordo final entre Stuttgart e os portugueses.

No Braga, quarto colocado da liga nacional na temporada passada, Milosevic pode garantir participação em competições internacionais. Para isso, o futuro novo clube do artilheiro ainda precisa superar o obstáculo Austria Viena nos playoffs pela fase de liga da Conference League.

O Braga aparentemente já cortejava Milosevic de forma intensa havia semanas, e o técnico Carlos Vicens deve gostar muito do estilo de jogo do atacante. A concorrência no comando de ataque dos portugueses, porém, é bastante respeitável: entre outros, Milosevic terá de se impor diante do ex-talento do Barcelona Pau Victor e do ex-jogador do Wolfsburg Jonas Wind, que se transferiu sem custos para Portugal após o rebaixamento do VfL.