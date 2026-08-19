Como informa o Bilda transferência de Milosevic para o SC Braga está prestes a ser concluída. Segundo a publicação, o exame médico do atacante já está marcado, e Milosevic deve assinar com o ambicioso time da primeira divisão portuguesa um contrato de cinco anos, até 2031.

A taxa de transferência deve agradar especialmente aos dirigentes do VfB, para os quais Milosevic, que vinha sendo constantemente emprestado nos últimos tempos, era visto como um claro candidato à venda. Segundo o Bild, o Braga pagará até nove milhões de euros, incluindo bônus, pelo jogador de 21 anos. Isso seria seis vezes mais do que os 1,5 milhão de euros que o Stuttgart pagou para tirar Milosevic do Vojvodina Novi Sad e levá-lo à Bundesliga em 2023. Trata-se, portanto, de um lucro bem-vindo em uma transferência e, além disso, de uma receita importante para o participante da Liga dos Campeões.

No VfB, o sérvio nunca conseguiu realmente se firmar, apesar do grande potencial, e disputou apenas seis jogos oficiais pelos suábios nos últimos três anos. De fevereiro de 2024 até o fim da temporada passada, ele foi emprestado de forma ininterrupta diante da falta de perspectiva em Stuttgart: primeiro para o FC St. Gallen, na Suíça, depois para o Partizan Belgrado, em sua terra natal sérvia, e por fim por meio ano, ainda dentro da Bundesliga, para o Werder Bremen.

Udinese queria dar o chapéu no Braga por Jovan Milosevic

Depois de três gols em 13 jogos pelo SVW, Milosevic retornou inicialmente a Stuttgart, mas o técnico Sebastian Hoeneß já não contava com ele. Assim, nas últimas semanas, houve a busca por um comprador para o jogador que já atuou duas vezes pela seleção sérvia e cujo contrato com o VfB ainda vai até 2029.

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Com a Udinese Calcio, um clube de renome da Serie A italiana trabalhava para tentar tirar Milosevic do Braga nos últimos instantes. Segundo o Bild, porém, o acordo final entre Stuttgart e os portugueses foi fechado na manhã de quarta-feira.

No Braga, quarto colocado da liga nacional na temporada passada, Milosevic pode garantir presença em competições internacionais. Para isso, o futuro novo clube do artilheiro ainda precisa superar o Austria Wien nos playoffs da fase de liga da Conference League.

Ao que tudo indica, o Braga já vinha cortejando Milosevic intensamente havia semanas, e o técnico Carlos Vicens deve apreciar bastante o estilo de jogo do atacante. A concorrência no comando de ataque dos portugueses, porém, é considerável: entre outros, Milosevic terá de se impor diante do ex-talento do Barcelona Pau Victor e do ex-jogador do Wolfsburg Jonas Wind, que havia se transferido sem custos para Portugal após o rebaixamento do VfL.