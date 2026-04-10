Stegen admite a dolorosa verdade: não vou me forçar a fazer nada

O goleiro alemão Marc-André ter Stegen afirmou que suas esperanças de disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção alemã estão agora “muito distantes”, após sofrer uma grave lesão muscular na coxa esquerda durante sua breve passagem pelo Girona.

Ter Stegen, de 33 anos, disputou apenas duas partidas com a camisa do Girona, por empréstimo do Barcelona, antes de se lesionar na segunda partida, o que exigiu que ele fosse submetido a uma cirurgia.

Esta nova lesão é mais um episódio de uma série de lesões que o mantiveram afastado da maioria das partidas do Barcelona nesta temporada, tendo participado de apenas uma partida da Copa do Rei devido a problemas crônicos nas costas.

Leia também: Antes da Copa do Mundo nos EUA... Nova decisão desastrosa da FIFA



Em declarações ao canal catalão TV3, o goleiro veterano revelou os desdobramentos de sua condição de saúde, dizendo que a recuperação está indo “bem”, acrescentando: “Tenho uma vida normal, me sinto bem e consigo me movimentar com mais facilidade”.

No entanto, Ter Stegen não escondeu a dificuldade de sua situação, reconhecendo que as chances de participar da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, “não são grandes”, afirmando: “No momento, estou muito longe disso. Temos que fazer tudo o que pudermos para preservar minha saúde”.

E continuou: “Não vou me forçar a nada, porque a saúde é a prioridade. Mas o desejo de participar da Copa do Mundo e aproveitar essa experiência continua sendo algo excepcional. No final da temporada, veremos se conseguirei, mas é difícil. Normalmente, lesões como essa levam mais tempo para se recuperar”.

Leia também: Apesar do brilho do ouro... Campeão jordaniano recusa luta contra jogador do Estado sionista



Ter Stegen era um forte candidato no início da temporada para ser o goleiro titular da seleção alemã sob o comando de Julian Nagelsmann, mas as lesões recorrentes abriram as portas para Oliver Baumann, que atualmente ocupa a posição de goleiro titular.

O goleiro nascido em Mönchengladbach expressou seu total respeito pelas decisões técnicas e médicas, dizendo: “Há muitos fatores que devem se alinhar, e eu respeito qualquer decisão que for tomada. Temos uma seleção fantástica que lutará por tudo.”