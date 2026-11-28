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Javier Giraldo, vice-diretor do jornal catalão "Sport", criticou a forma como o português José Mourinho conduziu a partida do Real Madrid contra o Alavés, que terminou com derrota do time por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, no sábado à noite, pela 14ª rodada de La Liga.

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Giraldo considerou que "o recurso de Mourinho de acumular atacantes quando as coisas se complicam representa uma estratégia ultrapassada, que não condiz com um treinador do seu porte nem com um time que aspira a ganhar tudo".

O colunista afirmou que o técnico português decidiu colocar mais atacantes vindos do banco de reservas, em vez de oferecer soluções táticas mais variadas.

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Para o colunista, essa estratégia é compreensível em alguns momentos, mas não basta vinda de um treinador do porte de Mourinho, de quem se espera que leia os pontos fracos do adversário e saiba explorá-los.

Giraldo também se deteve no que chamou de "caso Vinícius", avaliando que a partida contra o Alavés deixou danos colaterais dentro do Real Madrid, além da perda dos três pontos com os quais o time contava, já que "ficou claro que a torcida do clube se cansou das atitudes do jogador brasileiro".

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E acrescentou: "A torcida passou a enxergar que Vinícius se preocupa mais com as aparências, com os gestos para as arquibancadas e com coisas secundárias do que com o que realmente importa dentro de campo... Se fosse candidato em uma eleição, sua queda de popularidade seria do tipo que acende todos os alarmes".

Giraldo avaliou que as arquibancadas do Santiago Bernabéu mandaram o recado ao jogador sem rodeios nem complicações, destacando que a irritação da torcida ficou evidente quando Mourinho tirou Arda Güler e colocou Espi, já que o estádio pedia que o substituído fosse Vinícius, e não a estrela turca.

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Sobre as tentativas de reação do Real Madrid na partida, o colunista apontou que o talento de Kylian Mbappé, o que chamou de milagres de Espi e os dribles de Diomande não foram suficientes para mudar o resultado, assim como as bolas paradas também não conseguiram salvar o time.

Expulsão de Bellingham

Giraldo abordou ainda a polêmica de arbitragem, explicando que o Real Madrid ficou sem um pênalti depois que o VAR interveio para chamar o árbitro a revisar a decisão, que o colunista considerou incorreta, antes de lembrar que Jude Bellingham recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

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Para o vice-diretor do "Sport", esse episódio vai alimentar um sentimento que há muito tempo predomina entre uma parcela da torcida do Real Madrid, segundo o qual as vitórias são atribuídas a Mourinho e a seus comandados, enquanto a culpa pelas derrotas recai sobre os árbitros.

Giraldo classificou esse argumento como "infantil e que cai por si só", embora, em sua opinião, ele tenha se enraizado em parte da torcida do Real, e convidou os madridistas a "fazer um pouco de autocrítica".

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Com a derrota para o Alavés, o Real Madrid estacionou nos 33 pontos, em terceiro lugar na tabela de La Liga, 3 pontos atrás do líder Barcelona, que enfrenta o Deportivo La Coruña neste domingo, pela mesma rodada. O Atlético de Madrid é o vice-líder, com 34 pontos.