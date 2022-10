Sport Recife x Operário: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Leão ainda sonha com o acesso e apenas a vitória interessa em duelo nesta sexta-feira (28); veja como acompanhar na TV e na internet

Com chances mínimas, mas ainda sonhando com o acesso, o Sport enfrenta o Operário na noite desta sexta-feira (28), às 19h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em duelo válido pela 37ª rodada da Série B do Brasileiro. O torcedor pode acompanhar ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Na oitava posição do campeonato, com 53 pontos, o Sport ainda luta por uma vaga na primeira divisão, mas sabe que, além de ter a obrigação de vencer as duas últimas partidas, precisa que os rivais que estão acima tropecem.

"No futebol a gente já viu de tudo. Vamos seguir fazendo contas e fazendo nossa parte. Temos dois jogos que podemos somar mais seis pontos e, quem sabe, a tabela nos favoreça", disse o lateral-direito Eduardo.

Do outro lado, o Operário já teve o seu rebaixamento concretizado e vai a campo tentando deixar uma boa impressão nesta reta final do campeonato. O time paranaense é o 19º colocado, com 34 pontos.

Escalações:

Escalação do provável SPORT: Saulo; Carlos Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Denner, Fabinho e Luciano Juba; Labandeira, Gustavo Coutinho e Vagner Love.

Escalação do provável OPERÁRIO: Thiago Braga; Arnaldo (Lucas Mendes), Dirceu, Lucas Souza e Fabiano; Ricardinho, Fernando Neto e Giovanni Pavani; Felipe Garcia, Júnior Brandão (Kalil) e Felipe Saraiva (Reina).

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Operário

Paulo Victor, suspenso, além de Vanderlei e e Reniê, lesionados.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 28 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Arena de Pernambuco - PE

•Arbitragem: Caio Max Vieira (árbitro), Jean dos Santos e Lorival das Flores (assistentes), Michelangelo Almeida Junior (quarto árbitro) e Pablo Ramon Pinheiro (VAR)