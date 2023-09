Sport x Londrina: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (23), pela 29ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Na Ilha do Retiro, o Sport recebe o Londrina na noite deste sábado (23), às 20h45 (de Brasília), em Recife, pela 29ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem perder há três jogos e vindo de vitória no jogo passado, o Sport se manteve na terceira posição do campeonato, com 50 pontos. O Leão busca um novo triunfo para seguir firme em sua caminhada rumo à Série A.

Do outro lado, o Londrina vive situação dramática e ocupa o 19º lugar, com 21 pontos. O time paranaense vem de um empate dentro de casa e sabe que precisa voltar a vencer o quanto antes se quiser brigar para deixar o Z-4.

Prováveis escalações

Sport: Dênis, Rosales, Thyere, Sabino, Felipinho, Fabinho, Jorginho, Felipe Ferreira, Labandeira, Peglow e Vagner Love.

Londrina: Neneca, Rodrigo, Gabriel, João Paulo, Marcos Pedro, Gaúcho, João Paulo, Ariel, Iago, William Barbio e Paulinho Moccelin.

Desfalques

Sport

Eduardo está no departamento médico.

Londrina

Ezequiel cumpre suspensão, enquanto Pedro Cacho e Fabrício Baiano estão lesionados.

Quando é?