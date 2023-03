Spezia x Inter de Milão ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (10), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

A Inter de Milão visita o Spezia na tarde desta sexta-feira (10), às 16h45 (de Brasília), no estádio Alberto Picco, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Spezia está em 17º lugar, com 21 pontos. O time vem de empate na rodada passada e sabe que precisa voltar a pontuar para se manter distante dos adversários. Reca, suspenso, é baixa na equipe, assim como Bastoni, Zoet, Moutinho e Holm, todos lesionados.

Já a Inter de Milão entra em campo defendendo a sua vice-liderança (50 pontos). Os Nerazzurri vê de vitória sobre o Lecce no jogo anterior, mas devem mandar a campo uma equipe alternativa, já pensando no confronto da Champions League, no meio da próxima semana.

Prováveis escalações

Spezia: Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Agudelo; Verde, Nzola, Gyasi.

Inter de Milão: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Martinez.

Desfalques

Spezia

Arkadiusz Reca cumpre suspensão, enquanto Simone Bastoni, Jeroen Zoet, João Moutinho e Emil Holm estão no departamento médico.

Inter de Milão

Sem desfalques confirmados.

Quando é?