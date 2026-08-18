Sofro de distúrbios nervosos: Musiala quebra o silêncio após cair duas vezes em 3 dias

Jamal Musiala, astro do Bayern de Munique e da seleção alemã, revelou detalhes sobre seu estado de saúde, depois de cair ao chão duas vezes nos dois últimos amistosos, afirmando que sofre de "distúrbios neurológicos" temporários e tratáveis.

Musiala havia gerado preocupação durante o amistoso entre Bayern de Munique e Leipzig, no sábado, após cair de forma repentina, sem contato aparente, enquanto estava longe da bola.

Apesar disso, o jogador esteve na lista do técnico Vincent Kompany para o último amistoso do time bávaro neste verão, contra o Heidenheim, nesta terça-feira, mas não permaneceu por muito tempo em campo, pois caiu novamente e foi obrigado a deixar o gramado poucos minutos depois de entrar como substituto, acompanhado por membros da equipe médica.

Após o episódio, Musiala publicou uma mensagem em sua conta no Instagram para tranquilizar a torcida do Bayern de Munique e esclarecer a natureza do que está passando.

Musiala: estou bem

O jogador alemão disse: "Antes de mais nada, estou bem. E sou especialmente grato por todas as suas mensagens e apoio".

E acrescentou: "Entendo que muitos de vocês estão preocupados. Hoje gostaria de tranquilizá-los e explicar um pouco a situação. Fui diagnosticado com crises de ausência breves e temporárias, mas que são facilmente tratáveis e ocorrem por causa de um distúrbio neurológico".

E explicou: "Essa condição pode levar aos episódios que aconteceram recentemente, como o que ocorreu contra o Leipzig e agora contra o Heidenheim".

Musiala prosseguiu: "Sei que pode parecer assustador à primeira vista, mas, para mim, atualmente já se tornou parte da minha vida cotidiana. Estou recebendo o melhor tratamento médico possível, e estou muito otimista".

"Não há risco adicional à saúde"

O jogador do Bayern de Munique afirmou que sua condição não representa, de acordo com o que lhe foi informado, um risco adicional à saúde, destacando que tem recebido total apoio do clube e das pessoas próximas a ele.

E disse: "O importante é que não há risco adicional à saúde além dessa condição. E, em estreita consulta e comunicação regular com os médicos especializados, foi meu desejo pessoal enfrentar esse desafio e continuar a fazer o que mais me ajuda a me recuperar, que é simplesmente seguir minha vida cotidiana e continuar praticando minha paixão por jogar futebol".

E acrescentou: "Assumi a responsabilidade por essa decisão. E, de forma geral, tenho uma sensação muito boa, e estou caminhando na direção certa".

Segue sua vida normalmente

Musiala enfatizou que continuar jogando e buscar conquistar vitórias e títulos com o Bayern de Munique representa uma parte importante de seu caminho de recuperação, afirmando: "O que mais me ajuda nessa jornada é continuar em busca de vitórias e títulos com o meu time, com o apoio maravilhoso de vocês".

Ao mesmo tempo, o jogador pediu respeito à sua privacidade quanto aos detalhes de seu estado de saúde, reafirmando o desejo de manter o assunto no círculo de pessoas próximas a ele, do clube e dos médicos especializados.

E disse: "Espero que isso ajude vocês a me entenderem um pouco melhor. Ao mesmo tempo, peço a compreensão de vocês pelo meu desejo de manter esse assunto no círculo das pessoas mais próximas de mim, do clube e dos especialistas".

O Bayern de Munique se prepara para enfrentar o Borussia Dortmund na Supercopa da Alemanha, no próximo sábado, antes de iniciar sua trajetória na nova temporada da Bundesliga recebendo o Stuttgart na sexta-feira, 28 de agosto.