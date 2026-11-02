Numa reviravolta surpreendente que pode embaralhar os planos do Real Madrid em relação à sede da final da Copa do Mundo de 2030, Rafael Louzán, presidente da Federação Espanhola de Futebol, deu um forte impulso à candidatura do estádio Spotify Camp Nou, ao declarar publicamente seu apoio à realização da partida final na casa do Barcelona, abrindo caminho para uma disputa espanhola na qual o estádio do clube catalão não era o protagonista até pouco tempo atrás.

A posição de Louzán veio durante a celebração da chegada da Copa do Mundo à cidade de Barcelona, nesta segunda-feira, quando participou da inauguração da exposição "Reis do Mundo", organizada pela Federação Espanhola em comemoração à conquista do título pela seleção, com a presença de Joan Laporta, presidente do Barcelona, Jaume Collboni, prefeito da cidade, e diversas personalidades do esporte.

Louzán apoia o Camp Nou abertamente pela primeira vez

A surpresa veio depois que Collboni manifestou o desejo de que o Camp Nou receba a partida final, marcada para o dia 21 de julho de 2030, pedindo que o capitão da seleção espanhola erga a taça diante de sua torcida no estádio catalão.

O prefeito de Barcelona disse ter transmitido esse desejo a Louzán e a Laporta, considerando que a cidade apresenta a melhor candidatura para sediar a partida, especialmente com a conclusão da reforma do estádio, que descreveu como o melhor da Europa que virá a ser.

Mas o que chamou a atenção foi a resposta do presidente da Federação Espanhola, que disse: "O prefeito já manifestou seu desejo de que esta taça esteja aqui em 2030. Espero que isso se concretize, pois há possibilidade de alcançá-lo".

Com isso, Louzán declarou pela primeira vez seu apoio público para que o Camp Nou receba a partida decisiva.

E quanto às chances do Real Madrid?

Essa posição carrega uma importância especial para o Real Madrid, depois que o estádio Santiago Bernabéu esteve associado, no período recente, à candidatura espanhola para sediar a final, sendo apontado como a opção espanhola de maior destaque frente à concorrência marroquina.

Louzán havia falado anteriormente sobre a possibilidade de escolher um dos dois grandes estádios da Espanha, em referência ao Bernabéu e ao Camp Nou, antes de conceder hoje ao estádio catalão um apoio público claro em suas novas declarações.

Ainda assim, sua posição não significa o anúncio da retirada da candidatura do estádio do Real Madrid nem a definição da escolha em favor do Barcelona, mas coloca o Camp Nou com força nos planos da Federação Espanhola e dá a Laporta um apoio importante em seu esforço para sediar a partida mais importante do torneio.

O Marrocos está presente na disputa pela final

A disputa não se limita à queda de braço entre Barcelona e Real Madrid, já que o Marrocos concorre com força para sediar a final por meio do novo estádio Hassan II, em Casablanca, que tem como objetivo alcançar uma capacidade de 115 mil espectadores.

Entre o Camp Nou, o Bernabéu e o estádio Hassan II, a Federação Internacional de Futebol ainda não definiu qual estádio receberá a partida final, de modo que as declarações de Louzán permanecem como um desdobramento importante na disputa pela sede, sem representar uma decisão definitiva sobre o destino da final.