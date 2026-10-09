Na temporada passada do Werder Bremen, difícil por ter sido vivida em grande parte na briga contra o rebaixamento, Marco Grüll foi um dos jogadores que com frequência tiveram dificuldades especiais. Em 33 partidas na Bundesliga, o austríaco conseguiu apenas quatro participações diretas em gols. No período entre o fim de outubro de 2025 e o encerramento da temporada em meados de maio de 2026, um gol no 4 a 1 sobre o Union Berlin no início de março foi inclusive o único ponto de participação em gol de Grüll. Um rendimento bastante fraco para um jogador ofensivo.

Tão mais surpreendente é a forma furiosa como Grüll, que no verão chegou a ser considerado candidato à venda, começou a temporada 2026/27. Ele já superou os números da temporada anterior após apenas quatro rodadas; na liga, ele já soma seis participações em gols (dois gols e quatro assistências).

Harry Kane, Serhou Guirassy, Luis Diaz, Deniz Undav: todos eles são, até aqui, mais ou menos claramente ofuscados pela arrancada meteórica do jogador do Werder. O único que consegue acompanhar Grüll neste momento da temporada, reconhecidamente ainda muito cedo, é ninguém menos que Michael Olise. Com o astro do Bayern de Munique, que também tem seis participações diretas em gols (quatro gols e duas assistências), o atleta do Bremen divide a liderança da lista de participações em gols da Bundesliga.

O que o técnico do Werder, Thioune, disse recentemente sobre Grüll?

"Não sei se já vimos Marco Grüll no Werder Bremen em melhor forma", disse o técnico Daniel Thioune depois da última partida antes da pausa para a data Fifa, quando Grüll contribuiu de forma decisiva com um gol e duas assistências para a espetacular reação do Werder, que terminou em uma importante vitória em casa por 3 a 2 sobre o FC Augsburg. Após um belo drible, ele fez com muita convicção o gol que diminuiu para 2 a 1; à assistência para o gol de empate de Niclas Füllkrug, que surgiu de maneira bastante feliz, seguiu-se ainda um inteligente passe para trás para Mitchell Weiser, autor do gol da vitória.

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Foi já a segunda atuação de gala de Grüll diante da torcida nesta ainda jovem temporada; ele já havia brilhado no 3 a 1 sobre o participante da Champions League RB Leipzig no início de setembro, com um gol e uma assistência. Além do status em rápida ascensão no Werder, Grüll recebeu mais uma recompensa por sua grande fase: foi novamente convocado para a seleção austríaca pela primeira vez em dez meses e após perder a Copa do Mundo.

Ele, que seguiu um caminho até o topo bastante incomum para um jogador de seleção. Afinal, Grüll nunca jogou na base de um dos grandes clubes austríacos. Ele até teve, "aos 13, 14 anos", a chance de "ir para uma academia. Mas eu preferi ficar em casa, porque no vilarejo eu simplesmente me sentia mais confortável com meus amigos e minha família", explicou Grüll após sua transferência para o Werder em 2024, em entrevista ao Bild. Em vez de futebol de base em alto nível, ele jogou futebol adulto desde cedo, transferiu-se aos 17 anos para o clube austríaco da terceira divisão TSV St. Johann e rapidamente virou titular por lá.

Marco Grüll não seguiu o caminho clássico até o topo

Na época, ele ainda não era profissional, jogava futebol paralelamente e trabalhava normalmente. Primeiro como vendedor em uma loja de artigos esportivos, mas em algum momento isso "ficou desagradável diante dos meus colegas, por eu sempre não poder trabalhar aos sábados. Então fui para o correio". Sua rotina naquela época: entregar cartas das 7h às 14h, depois treinar e folgar no fim de semana para os jogos. "A gente passa a valorizar de um jeito completamente diferente quando de repente só existe o futebol", ressaltou ele, observando que, diante de sua trajetória, a vida de profissional nunca poderia se tornar algo natural para ele.

Tendo acabado de completar 20 anos e ainda atuando na terceira divisão da Áustria, Grüll deu a si mesmo, antes da temporada 2018/19, a última chance de realizar o sonho de ser profissional. "Agora ou nunca, senão eu teria feito outra coisa e talvez ainda estivesse no correio", contou. E deu certo: depois de um primeiro turno excepcional, com 19 gols em 17 jogos da terceira divisão, o então time da segunda divisão SV Ried o atraiu no início de 2019. Lá, ele deslanchou de imediato e, um ano e meio depois, subiu com o clube para a primeira divisão. Em 2021, veio a transferência para o principal clube austríaco Rapid Viena; desde 2024, Grüll veste a camisa do Werder.

Depois de uma primeira temporada razoável na elite alemã e da fraca campanha passada, não era possível prever na preparação de verão quão espetacularmente Grüll começaria 2026/27. Até porque a concorrência no ataque para o jogador de 28 anos, que nos dois anos anteriores no Werder era visto como um típico coringa e atuava ora como centroavante, ora pela direita, ora pela esquerda e ora como segundo atacante, aumentou bastante com os reforços de nome Eren Dinkci, Niclas Füllkrug e Cedric Itten. Além disso, ele de forma alguma convenceu nas semanas anteriores ao início da temporada, algo que, no entanto, não tirou Grüll do sério.

O que caracteriza Marco Grüll no Werder Bremen?

Ele afirmou ter um "estilo de jogo no qual eu já preciso estar em ritmo", explicou depois da partida contra o Augsburg, na qual foi eleito o melhor em campo. "Por isso, eu prefiro render durante a temporada." E foi exatamente isso que Grüll fez recentemente de maneira impressionante, ajudando enormemente o Werder com suas duas maiores qualidades: muita velocidade e finalização requintada, com uma boa mistura de potência e técnica.

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"Sempre o veem como um jogador de elenco", ponderou Thioune recentemente, indicando que Grüll às vezes é subestimado. "A gente sempre fica feliz porque ele trabalha com afinco, porque segue os aspectos táticos e porque, no geral, é sempre confiável, mas nenhum jogador quer ouvir isso sobre si", explicou o treinador do Bremen, revelando que ele e sua comissão também deram um pequeno empurrão em Grüll na direção agora tomada: "Talvez tenhamos chamado a atenção dele para o fato de que agora ele também pode mostrar qualidades que possui", disse Thioune.

Em Bremen, certamente ninguém sente falta neste momento de Samuel Mbangula, contratado no ano passado por nada menos que dez milhões de euros junto à Juventus e atualmente emprestado ao Bologna. Mbangula teria sido um dos principais concorrentes de Grüll, que também se beneficia do fato de Thioune agora escalá-lo de forma constante naquela que supostamente é sua melhor posição, na ponta esquerda. "Cortar da esquerda para dentro e finalizar de pé direito, essa é a arma dele", destacou ainda no verão Peter Niemeyer, diretor da área profissional do Werder. Antes de Grüll protagonizar uma largada de foguete que, no cenário ideal, sirva de base para talvez a melhor temporada de sua carreira até aqui.