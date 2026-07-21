O FC Bayern não deveria, de forma alguma, renovar o contrato de Michael Olise e, na verdade, deveria vendê-lo imediatamente — sob certas condições!

Depois que o L’Equipe noticiou inicialmente que Olise gostaria de se transferir de Munique para Madri ainda neste verão, agora o Bild também traz notícias de um interesse manifestado por um colega de Olise na seleção francesa em jogar pelo Real no futuro. Ao mesmo tempo, porém, o jornal afirma que o Bayern gostaria de renovar o contrato com Olise.

As negociações entre o jogador e o clube devem ocorrer em breve. É então que provavelmente se decidirá qual será o caminho a seguir para ambas as partes. No clube campeão recordista, o clima ainda é tranquilo — mas e se Olise também manifestar seu desejo de transferência aos dirigentes do FCB?

Novo contrato apesar do desejo de transferência: o FC Bayern de Munique não tem nenhuma pressa

Seu contrato atual vai até 2029; portanto, caso haja um desejo comprovado de saída, não haveria necessidade de renovar o contrato com salários significativamente mais altos — afinal, provavelmente um ano depois teríamos o mesmo drama de novo, com o efeito colateral de ter pago alguns milhões a mais de salário do que o necessário, caso o francês acabasse indo para Madri em 2027.

Provavelmente, também nunca se conseguiria um valor de transferência mais alto por Olise do que exatamente agora! O contrato ainda tem validade suficiente e Olise está mais cobiçado do que nunca. A posição de negociação do Bayern nesta temporada é tão forte que até mesmo o recorde de transferência quase obsceno de 222 milhões de euros, que foi pago na época da transferência de Neymar do Barcelona para o PSG, poderia ser superado.

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Michael Olise: novo contrato apenas com cláusula de rescisão?

Esse valor de transferência não seria, de forma alguma, maior caso o contrato tivesse uma duração mais longa – muito pelo contrário. Se Olise renovar agora em Munique, é altamente provável que ele exija a inclusão de uma cláusula de rescisão em seu contrato – algo que ele não possui atualmente.

É claro que não se pode descartar que a situação de Olise possa evoluir de forma semelhante à de Franck Ribéry, que, para os padrões da época, também poderia ter se transferido para o Real Madrid por uma quantia recorde, mas acabou ficando “mais cinco anos” e, por fim, tornou-se uma lenda do Bayern de Munique. Mas os tempos agora são outros, e Olise simplesmente não é Ribéry.

Olise é, sem dúvida, uma das melhores contratações da história do clube e, naturalmente, todos os torcedores desejam que ele permaneça no Bayern pelo maior tempo possível. Mas se ele realmente quiser sair a todo custo e se comunicar isso claramente na reunião com os dirigentes, então o Bayern deveria desistir dos esforços para renovar seu contrato e, em vez disso, vendê-lo diretamente ao Real Madrid por uma quantia recorde!