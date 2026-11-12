"Seu avião particular estava pronto": Zidane frustra o plano de Mbappé com uma decisão rigorosa

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Zinedine Zidane, técnico da seleção da França, frustrou o plano de Kylian Mbappé, atacante da equipe, durante a atual data Fifa, com uma decisão rígida que pode afetar a relação entre ambos.

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Kylian Mbappé dominou a atenção da imprensa ontem, na véspera da partida da França contra a Itália, pela Liga das Nações da Europa.

O jornal "L'Équipe" começou hoje publicando reportagens que indicam que a relação entre o capitão da seleção francesa e seu novo treinador, Zinédine Zidane, pode não ser tão ideal quanto parecia.

Os desdobramentos continuaram com o anúncio, por parte da Federação Francesa de Futebol, da ausência de Mbappé nos treinos.

As primeiras informações apontavam que o atacante do Real Madrid "estava recebendo tratamento", antes de ser mencionada uma lesão por estiramento nos tendões do joelho. A polêmica terminou com a confirmação da ausência do camisa 10 francês na partida desta noite, ressaltando-se que ele não será desconvocado do grupo da seleção.

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Diante de todo esse alvoroço midiático, Zidane foi obrigado a falar na coletiva de imprensa sobre a condição física de seu jogador e os rumores que circulam a respeito de divergências entre os dois.

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Zidane disse: "Sim, Kylian não estará disponível amanhã. Ele sentiu um pouco de dor e não vamos arriscar nada. É uma pena perder jogadores, mas isso faz parte do jogo. Espero que não seja algo grave e que ele volte no domingo. No caso do Kylian, é apenas um pequeno incômodo, e ele deve ter condições de jogar no domingo".

E continuou: "Acredito que ele está com a moral elevada; a prova disso é que permaneceu conosco. Ele não está feliz; queria jogar amanhã. Quando sentimos que há algo errado, não arriscamos. A temporada é longa, e é isso que faço quando existe um pequeno problema".

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Mbappé achava que voltaria a Madrid

Mesmo assim, o jornalista espanhol Marcos Benito afirmou, no programa "El Chiringuito", que Mbappé, apesar de ter permanecido com a seleção francesa, não fez isso inteiramente por escolha própria.

Quando o apresentador Josep Pedrerol lhe perguntou por que estava surpreso com o fato de o jogador não ter voltado a Madrid, Benito respondeu de imediato que o capitão da seleção francesa também pensou em ir embora, exatamente como fez seu companheiro Aurélien Tchouaméni.

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E disse: "Ele também achava isso (risos). Ele está preocupado. Havia feito um acordo com o departamento médico do Real Madrid que previa seu retorno à Espanha ao menor problema físico".

E acrescentou: "A surpresa foi ver que Zidane o manteve, apesar da lesão, para acompanhar sua condição antes da partida de domingo (contra a Turquia). Seu avião particular estava pronto em Paris para levá-lo a Madrid. Ele terá que esperar, pois acabou viajando para Milão com o resto do time. Tudo isso provoca tensão na relação dos dois".

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Polêmica sobre a relação entre Zidane e Mbappé

A ausência de Kylian Mbappé nos treinos da seleção da França antes do confronto com a Itália não foi apenas uma notícia médica passageira, pois o momento chegou em um instante extremamente delicado dentro do grupo dos Bleus, depois que reportagens da imprensa francesa revelaram a tensão na relação entre o capitão da seleção e seu treinador, Zinédine Zidane, por conta de divergências relacionadas à sua posição em campo e à forma como vem sendo utilizado, além de um clima não ideal no vestiário.

As raízes da tensão remontam ao primeiro período de treinos de Zidane à frente da comissão técnica, quando ele decidiu escalar Mbappé na ponta esquerda, apostando em Ousmane Dembélé no centro do ataque, uma decisão interpretada como uma mudança no status do craque madridista dentro do esquema ofensivo, especialmente por ele preferir atuar como centroavante nato nos últimos tempos.

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E, enquanto Zidane esperava contar com os serviços de seu astro nos dois confrontos decisivos diante da Itália e da Turquia, pela Liga das Nações da Europa, chegou a notícia de que Mbappé sofria de um problema muscular na parte posterior da coxa, o que colocou sua participação diante da Itália fora de cogitação, restando a esperança de que ele alcance condições para o confronto com a Turquia.