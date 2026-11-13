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Liga das Nações A
team-logoSérvia
Stadion Rajko Mitic
team-logoAlemanha
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Com a ajuda da

Sérvia x Alemanha hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e pela internet?

Sérvia x Alemanha
Sérvia
Alemanha
Liga das Nações A

Na Liga A da Liga das Nações da UEFA, a Sérvia enfrenta a Alemanha. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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Sérvia x Alemanha: horário do jogo

crest
Liga das Nações A - Rodada 5
Stadion Rajko Mitic

No estádio Rajko Mitić, em Belgrado, a Alemanha enfrenta a Sérvia pela Liga A da Liga das Nações da UEFA, no grupo 2. Jürgen Klopp e sua equipe buscam se aproximar do topo da tabela.

A Sérvia está sob forte pressão após uma fase de grupos fraca. Quatro derrotas nas quatro primeiras partidas, incluindo duas contra a Alemanha e a Holanda, levaram a equipe do técnico Veljko Paunović à última posição do grupo.

A Alemanha viaja a Belgrado com sentimentos mistos. Klopp anunciou sua lista de 24 jogadores para os dois jogos contra Sérvia e Holanda, apostando em atuações de alto nível no ataque. Niclas Füllkrug lidera a artilharia da Bundesliga e volta à seleção após mais de um ano de ausência.

No gol, Klopp aposta claramente em Marc-André ter Stegen, que recuperou sua antiga forma após uma lesão grave no FC Ajax. No meio-campo, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović e Tom Bischof formam o bloco do Bayern, que deverá conduzir a construção das jogadas da Alemanha.

A Alemanha venceu com tranquilidade o jogo de ida em Munique por 2 a 0. Agora, em Belgrado, a equipe busca dar mais um passo rumo às quartas de final e reduzir a distância para a Holanda, líder do grupo.

Confira aqui todas as informações sobre a transmissão, o horário do jogo e as escalações.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Sérvia e Alemanha?

A Sérvia perdeu seus últimos cinco jogos oficiais e apresenta, assim, o pior momento do grupo. A derrota mais recente foi em 4 de outubro de 2026, quando a equipe perdeu por 2 a 1 para a Holanda. Antes disso, a Sérvia também perdeu por 2 a 0 para a Alemanha e por 5 a 1 para o México em um amistoso. No total, marcou apenas cinco gols e sofreu doze nessas cinco partidas.

A Alemanha chega a Belgrado com um retrospecto mais equilibrado: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com a Grécia em 4 de outubro. Antes disso, a Alemanha venceu o jogo de ida contra a Sérvia por 2 a 0 e empatou em 1 a 1 com a Holanda. Nessas cinco partidas, marcou quatro gols e sofreu dois.

SER

SER - Sequência

MÉX
D5-1
GRÉ
D1-2
HOL
D1-2
ALE
D2-0
HOL
D2-1
Gol marcado (sofrido)
4/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ALE

ALE - Sequência

PAR
D1-1
HOL
E1-1
GRÉ
D0-1
SER
V2-0
GRÉ
E0-0
Gol marcado (sofrido)
4/3
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Sérvia x Alemanha: escalações

Prováveis escalações de Sérvia x Alemanha

5-3-2
Sérvia crest
Sérvia
SER
Formação
Alemanha crest
Alemanha
ALE
4-2-3-1
V. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicS. GudeljS. Gudeljteam-logoP. Sukacevteam-logoS. BabicK. NedeljkovicK. Nedeljkovicteam-logoS. ErakovicS. Milinkovic-SavicS. Milinkovic-SavicL. SamardzicL. Samardzicteam-logoS. DzodicA. MitrovicA. MitrovicM. CvetkovicM. CvetkovicM. ter StegenM. ter StegenN. BrownN. BrownJ. TahJ. TahP. TreuP. TreuN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckS. El MalaS. El MalaL. KarlL. KarlF. NmechaF. NmechaF. WirtzF. WirtzJ. KimmichJ. KimmichK. HavertzK. Havertz
Alemanha crest
Alemanha
ALE
5-3-2
Sérvia

Time titular

Alemanha

Técnico

  • V. Paunovic
  • J. Klopp

Sérvia x Alemanha: momento das equipes

SER

SER - Sequência

MÉX
D5-1
GRÉ
D1-2
HOL
D1-2
ALE
D2-0
HOL
D2-1
Gol marcado (sofrido)
4/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ALE

ALE - Sequência

PAR
D1-1
HOL
E1-1
GRÉ
D0-1
SER
V2-0
GRÉ
E0-0
Gol marcado (sofrido)
4/3
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Sérvia x Alemanha: histórico de confrontos diretos

Confrontos

SérviaEmpateAlemanha
1
1
3
Liga das Nações A
Alemanha badge
Alemanha
ALE
2
Sérvia badge
Sérvia
SER
0
FJ
Amistosos
Alemanha badge
Alemanha
ALE
1
Sérvia badge
Sérvia
SER
1
FJ
Copa do Mundo
Alemanha badge
Alemanha
ALE
0
Sérvia badge
Sérvia
SER
1
FJ
Amistosos
Alemanha badge
Alemanha
ALE
2
Sérvia badge
Sérvia
SER
1
FJ
Amistosos
Alemanha badge
Alemanha
ALE
1
Sérvia badge
Sérvia
SER
0
FJ
3Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Sérvia x Alemanha: classificações

UEFA Nations League A Grp. 2

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Países BaixosPaíses BaixosHOL
422075+28
V
E
V
E
2
GréciaGréciaGRÉ
422053+28
E
E
V
V
3
AlemanhaAlemanhaALE
412132+15
E
V
D
E
4
SérviaSérviaSER
400438-50
D
D
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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