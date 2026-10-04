"Sério? Em toda a história?": Roy Keane acende a polêmica em torno de Bellingham

Roy Keane, lenda do Manchester United, provocou espanto no estúdio da ITV ao fazer uma declaração ousada sobre Jude Bellingham, após a goleada da seleção inglesa sobre a Croácia por 7 a 0, colocando o astro do Real Madrid em um patamar excepcional entre os jogadores de futebol.

Durante sua análise da partida, Keane afirmou que Bellingham possui todos os atributos que podem ajudá-lo a se tornar um dos maiores jogadores da história do futebol, destacando que chegar a esse nível exige, antes de tudo, manter-se longe de lesões e preservar seu equilíbrio mental ao longo de toda a carreira.

As declarações do ex-astro do Manchester United vieram após uma noite excepcional de Bellingham diante da Croácia, na qual ele não se limitou a marcar um gol, mas também deu 3 assistências, sendo um dos principais elementos da grande vitória conquistada pela seleção inglesa.

O impacto de Bellingham não parou em seus números ofensivos, pois Keane chamou a atenção também para suas movimentações constantes sem a bola, sua capacidade de ler os espaços e de trabalhar com intensidade para ajudar os companheiros, além da personalidade de líder que passou a demonstrar dentro de campo apesar da pouca idade.

Quando Keane falou sobre a possibilidade de Bellingham chegar ao nível dos maiores jogadores de todos os tempos, o apresentador do estúdio, Mark Pougatch, pareceu surpreso com a dimensão do elogio e perguntou diretamente: "Sério? De todos os tempos?", numa referência ao fato de que a fala de Keane ia além de considerá-lo apenas um dos melhores jogadores de sua geração.

A resposta de Ian Wright foi ainda mais contundente, pois concordou com a avaliação de Keane, considerando que Bellingham já possui o potencial que o torna capaz de alcançar um patamar excepcional, caso continue a evoluir dessa forma.

Esta não foi a primeira vez que Bellingham recebeu grandes elogios desde o início de sua trajetória europeia, depois de ter chamado fortemente a atenção durante sua passagem pelo Borussia Dortmund, antes de dar continuidade ao seu brilho com a seleção da Inglaterra, especialmente durante a Copa do Mundo de 2022.

Desde então, o nome de Bellingham passou a ser associado a comparações com uma série de lendas do futebol inglês, entre elas Steven Gerrard, Frank Lampard e Paul Scholes, dada sua capacidade de combinar a marcação de gols, a criação de jogadas, a presença física e a influência em diferentes áreas do campo.