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O goleiro da Alemanha Marc-Andre ter Stegen admitiu que está pronto para voltar a Amsterdã com a confiança lá em cima. O jogador do Ajax elogiou a pressão pós-perda de sua equipe após a impressionante vitória por 5 a 0 sobre os Países Baixos.

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Vitória contundente em Berlim

A Alemanha encerrou sua campanha na fase de grupos da Liga das Nações da Uefa de forma espetacular, goleando os Países Baixos por 5 a 0 no Olympiastadion e garantindo o primeiro lugar do Grupo A2. Para Marc-Andre ter Stegen, goleiro do Ajax, a vitória enfática representou uma demonstração de força com grande impacto psicológico diante de seus arquirrivais.

Apesar de uma noite relativamente tranquila no gol, graças à intensa pressão alta, Ter Stegen fez sua parte em um jogo histórico sem sofrer gols, que impôs aos Países Baixos sua derrota mais pesada do século.

Elogios à força da pressão pós-perda

Ao analisar a partida em entrevista à imprensa após o jogo, Ter Stegen destacou como a pressão agressiva da Alemanha após a perda da bola anulou a saída de jogo dos neerlandeses e criou oportunidades constantes.

“Vimos um jogo realmente fantástico hoje. Em muitos momentos, fomos claramente superiores. Merecemos plenamente vencer por essa diferença hoje”, afirmou Ter Stegen.

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“No primeiro tempo, acho que, sempre que perdíamos a bola, pressionávamos imediatamente à frente, colocávamos o adversário sob pressão e, com isso, abríamos espaços repetidas vezes para explorar depois de recuperar a posse. Naturalmente, isso sempre dá a sensação de que eles não conseguem sair naquele momento.”

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O retorno a Amsterdã

Com o fim da pausa para jogos de seleções, o goleiro alemão se prepara para voltar aos Países Baixos e enfrentar uma situação peculiar no clube: atualmente, ele atua por empréstimo no Ajax, gigante da Eredivisie.

Ao ser perguntado se ousava voltar a Amsterdã depois de golear a seleção, Ter Stegen respondeu com um sorriso: “Espero que sim. Afinal, não é nada pessoal. Ainda assim, é sempre um jogo especial para mim. Precisamos, sem dúvida, continuar humildes e seguir exatamente da mesma maneira. Esse é o caminho. Não recebemos nada de graça. Vimos isso hoje também. Tivemos uma energia imensa em campo. Naturalmente, volto a Amsterdã com a confiança lá em cima.”

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Um elenco com fome de vencer para o futuro

De olho nas quartas de final e na evolução estrutural da seleção sob o comando de Jurgen Klopp, Ter Stegen ressaltou que a vontade de vencer do elenco está impulsionando seu sucesso.

“Durante a última concentração, que foi bastante longa, tivemos duas equipes. O técnico pôde ter uma visão geral ampla dos jogadores à sua disposição. No fim, acredito que ele selecionou as pessoas que considerava as melhores para aquele momento durante a concentração”, explicou Ter Stegen.

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“No fim das contas, futebol é um esporte de desempenho. Especialmente na seleção, sempre precisamos dos melhores jogadores. Quando se forma uma equipe disposta, motivada e com fome de vencer, algo grandioso pode sair disso.”