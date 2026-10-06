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England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport
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Sentado em um trono excepcional: Harry Kane vive uma noite histórica com a Inglaterra

H. Kane
Inglaterra x Tchéquia
Inglaterra
Tchéquia
Liga das Nações A
England
Tchéquia

Novo recorde nos registros do capitão

Harry Kane, capitão da seleção inglesa, igualou um recorde histórico ao participar da partida da equipe contra a República Tcheca no estádio de Wembley, na noite desta terça-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

Kane participou do jogo entre os titulares, registrando sua 125ª presença pela seleção inglesa em todas as competições.

Segundo as estatísticas da rede "Opta", Harry Kane igualou o recorde de número de partidas pela seleção da Inglaterra, pertencente à lenda Peter Shilton, que o conquistou no período entre 1970 e 1990.

Harry Kane, de 33 anos, que iniciou sua trajetória internacional em 2015, pode assumir o recorde de forma isolada caso jogue contra a Croácia no próximo dia 12 de novembro, na penúltima rodada da fase de grupos.

Além desse recorde, Harry Kane possui outras marcas com a seleção inglesa, com destaque para a de maior artilheiro, com 89 gols, a de jogador com mais participações em partidas de grandes competições, com 36 jogos, e a de maior goleador em grandes competições, com 21 gols.

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