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O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, comentou sem rodeios o ceticismo do ex-jogador do clube Dietmar Hamann em relação à renovação do contrato do atacante Harry Kane.

"Todo mundo tem o direito de dar sua opinião", afirmou Eberl à Sky, à margem do jogo do líder da Bundesliga contra o Mainz 05, na tarde de sábado. "Ter na Bundesliga o melhor jogador do mundo, em excelente forma e no auge da carreira, é um grande sinal para a competição."

O Bayern deu esse "sinal para a Bundesliga" na quinta-feira, quando anunciou a renovação do contrato de Kane, que estava perto do fim, até o verão de 2029. Hamann criticou a decisão por causa da idade avançada do inglês, o que desagradou a Eberl: "Sei que todos os torcedores do Bayern ficaram muito felizes. Acho que os torcedores alemães também. Por isso, infelizmente, é assim: na Alemanha, sempre tem alguém que precisa estragar a festa, e o Didi infelizmente costuma ser essa pessoa."

Eberl também sabe que o recém-coroado vencedor da Bola de Ouro terá quase 36 anos quando seu contrato terminar. Mas ponderou: "Ele quase não teve lesões desde que chegou aqui. E, claro, esperamos que continue assim. Mas, quando você se machuca, demora mais para voltar. Ao assinar um contrato que vai até você ter quase 36 anos, sempre existe um certo risco, seja quem for."

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Hamann havia feito suas declarações críticas mais tarde, na quinta-feira, no programa da Sky 'Triple - Der Hagedorn Fußballtalk'. Entre outras coisas, afirmou: "Acho que a renovação traz um risco considerável. Não acredito que houvesse grandes interessados da Inglaterra. Por isso, provavelmente foi uma decisão que eles não poderiam ter tomado de outra forma. Resta saber se ele continuará marcando tantos gols nos próximos três anos. (...)."

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O ex-jogador do Bayern também avaliou que seu antigo clube tinha pouca margem de escolha: "O Bayern praticamente não tinha como deixar de renovar. Ele queria ficar e agora ganha a Bola de Ouro. Teria sido um sinal se ele ganhasse esse prêmio e, mesmo assim, eles o deixassem sair."

Getty Images

Desde quando Harry Kane joga no Bayern de Munique?

À DAZN, porém, Eberl apresentou uma visão bem diferente: "Acho um sinal extraordinário ter um vencedor da Bola de Ouro na Alemanha e saber que ele vai ficar. O cenário clássico seria: ganho a Bola de Ouro, deixo meu contrato acabar no verão e posso fazer coisas completamente diferentes." O prêmio de melhor jogador do mundo conquistado por Kane também custa uma quantia ao Bayern, mas isso pouco preocupa o diretor esportivo. Pelo contrário: "O clube é forte o suficiente para arcar com isso também. É um bom sinal."

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Kane joga no ataque do Bayern desde o verão de 2023. Na época, chegou do Tottenham Hotspur por uma transferência de quase 100 milhões de euros e superou as altas expectativas. O capitão da seleção inglesa marcou 156 gols em 162 partidas pelo Bayern. Também deu 42 assistências.