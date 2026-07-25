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Sem opções: Vinícius tem um único destino caso não renove com o Real Madrid

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O astro brasileiro e o Real ainda não conseguiram chegar a um acordo sobre a renovação

O Arsenal demonstra interesse em contratar a estrela do Real Madrid, Vinícius Júnior, e começou a explorar até que ponto o negócio é viável do ponto de vista financeiro. No entanto, a situação ainda se encontra numa fase muito inicial, segundo fontes que falaram à ESPN.

Resta apenas um ano no contrato do jogador, de 26 anos, com o Real Madrid.

As fontes afirmaram que o Arsenal é o único destino possível para Vinícius, durante o atual mercado de transferências de verão, caso o jogador e o clube espanhol não cheguem a um acordo sobre a renovação do seu contrato.

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Além disso, o interesse do Real Madrid no jovem extremo Yan Diomande, jogador do Leipzig, deve ser encarado no contexto do futuro de Vinícius no clube.

Vinícius marcou 4 golos em 5 jogos com a seleção do Brasil, durante o Mundial de 2026, mas não conseguiu evitar a eliminação da "Seleção" diante da Noruega nos oitavos de final.

A estrela brasileira, proveniente do Flamengo, juntou-se ao Real Madrid em 2018 e conquistou desde então inúmeros títulos com o clube merengue, com destaque para dois títulos da Liga dos Campeões da Europa, três do Campeonato Espanhol, três da Supertaça de Espanha e uma Taça do Rei de Espanha.

No início desta semana, o Arsenal anunciou a contratação do extremo grego Christos Tzolis, proveniente do Club Brugge, ao passo que o extremo belga Leandro Trossard deixou o Arsenal rumo ao Besiktas turco, no início do mês corrente.

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