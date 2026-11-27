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Anfield se prepara para um verão de mudanças sem precedentes. O técnico Andoni Iraola pretende reformular o elenco do Liverpool para adotar uma nova identidade tática. Com o futuro de até nove jogadores do time principal em aberto, a diretoria vê Ronald Araujo como peça fundamental para transformar a defesa.

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Araujo é peça central dos planos de Iraola para a defesa

O Liverpool se prepara para uma grande reformulação do elenco sob o comando de Iraola, e o zagueiro uruguaio Araujo desponta como principal alvo para liderar uma defesa renovada. Atualmente emprestado pelo Barcelona, o defensor rapidamente conquistou a torcida em Merseyside e impressionou a diretoria do clube com sua imposição física e capacidade de adaptação tática.

O Liverpool tem a opção de contratá-lo em definitivo por cerca de 47 milhões de libras, valor que o clube parece cada vez mais disposto a pagar diante da facilidade com que ele se adaptou às exigências do futebol inglês.

A urgência para garantir a permanência definitiva de Araujo aumenta diante das crescentes dúvidas sobre o futuro de outros defensores do Liverpool. O capitão Virgil van Dijk está nos últimos meses de contrato e, apesar de ter manifestado o desejo de permanecer em Anfield, ainda não recebeu uma proposta formal de renovação do clube.

O impasse chamou a atenção de grandes clubes europeus, e o Milan estaria acompanhando de perto a situação do holandês caso ele fique livre no mercado no verão. Uma saída assim marcaria o fim definitivo de uma era de ouro no clube, segundo o Daily Mail.

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Futuro incerto para veteranos e reforços recentes

Van Dijk não é o único defensor que pode sair. Joe Gomez também parece destinado a deixar o clube após mais de uma década. Depois de 12 anos no Liverpool, é improvável que o versátil defensor permaneça quando seu contrato chegar ao fim.

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A situação de Kostas Tsimikas, cujo contrato também termina neste verão, aumenta as dúvidas sobre a defesa. Jeremie Frimpong, por sua vez, desperta forte interesse da Liga Saudita. Até Alisson Becker se aproxima dos últimos estágios de seu contrato, embora o goleiro brasileiro esteja em negociações para prolongar sua passagem pelo clube.

Iraola também busca soluções para as crescentes preocupações nas laterais. Segundo relatos, o clube está à procura de um lateral-esquerdo que eleve o nível da posição e aumente a concorrência. Embora os responsáveis pelas contratações tenham analisado diversos alvos, a prioridade é garantir que o elenco consiga executar o sistema de alta intensidade de Iraola.

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Tensão no meio-campo e saídas esperadas em janeiro

O meio-campo também vive um momento de tensão. Alexis Mac Allister manifestou sua frustração com a situação contratual. Campeão da Copa do Mundo pela Argentina, ele tem vínculo até o fim da temporada de 2027 e admitiu publicamente sua decepção com a falta de avanços em uma possível renovação.

Em uma declaração franca feita em setembro, o meio-campista revelou como se sente em relação às negociações: "Fico triste por não terem me oferecido uma renovação." A manifestação pública tornou ainda mais difícil para o clube manter a harmonia durante um período de profundas mudanças estruturais.

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Embora algumas decisões fiquem para o verão, Iraola deve reduzir o elenco já na janela de janeiro. Wataru Endo e Federico Chiesa não conseguiram conquistar um papel relevante sob o comando do técnico espanhol. Endo tem tido dificuldades para receber minutos em campo, enquanto Chiesa disputou apenas dois minutos em partidas oficiais. O atacante italiano já desperta o interesse de vários clubes da Serie A que querem levá-lo de volta ao seu país.