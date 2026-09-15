Sem espaço com Cuca, zagueiro do Santos recebe ofertas da Europa e Arábia Saudita

O zagueiro do Santos, João Ananias, de 19 anos, vem sendo sondado por clubes do exterior. Considerado uma das principais promessas das categorias de base do Santos, o defensor passou a ter menos oportunidades no time principal e agora desperta interesse de equipes da Europa e da Arábia Saudita.

Ananias já havia sido procurado pelo Benfica anteriormente. Em junho, o clube português chegou a sinalizar uma oferta de 7 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões, na cotação da época) pelo jogador, mas o Santos decidiu não avançar com a negociação naquele momento. A situação financeira envolvendo a dívida do clube pela contratação de Rollheiser pesou para que a transferência não fosse concretizada.

Segundo o setorista Lucas Musetti, o Olympiacos, da Grécia, e o Al-Shabab, da Arábia Saudita, demonstraram interesse recente no zagueiro. Até o momento, porém, nenhum dos dois clubes apresentou uma proposta oficial ao Santos. A diretoria santista, por outro lado, já recebeu indicações de que o jogador tem mercado fora do país e não descarta uma eventual negociação.

Ananias estreou no profissional do Santos em abril, diante do Bahia, pelo Brasileirão, depois de iniciar a temporada nas categorias de base. Desde então, passou a alternar entre o elenco principal e o sub-20. Na equipe profissional, soma 12 partidas na temporada, sendo nove como titular. Sua última atuação sob o comando de Cuca aconteceu em agosto, no empate por 0 a 0 com o Macará, no Equador, pela Copa Sul-Americana. Na ocasião, começou como titular e deixou o campo no segundo tempo.

Apesar de ser considerado internamente como uma grande promessa, Ananias ainda aparece atrás de Willian Arão e Luan Peres na hierarquia de Cuca para a zaga. Lucas Veríssimo, que também disputa espaço no setor, se recupera de lesão.

O Santos volta a campo nesta quarta-feira (16), contra o Atlético-MG, às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Peixe venceu a ida por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença para avançar à semifinal.