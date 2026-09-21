O jogador de 22 anos sofreu a lesão no domingo, na derrota por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen, pela Bundesliga. Ele estava previsto para o "segundo" elenco do técnico da seleção Jürgen Klopp e deveria viajar para Herzogenaurach no domingo.

Segundo informações da Federação Alemã de Futebol (DFB), não haverá uma convocação posterior. Gruda terá de "diminuir o ritmo na próxima pausa para jogos de seleções", informou o comunicado do RB. Até aqui, ele disputou 20 partidas internacionais pela seleção sub-21 e poderia ter feito sua estreia pela seleção principal.

A equipe da DFB enfrenta a arquirrival Holanda na estreia da Liga das Nações, na quinta-feira (20h45/RTL), em Amsterdã. Três dias depois, encara a Grécia em Augsburgo. Gruda poderia ter entrado em campo em 1º de outubro, em Munique, contra a Sérvia, e em 4 de outubro, em Tessalônica, contra a Grécia. Klopp havia convocado originalmente um total de 44 jogadores em dois elencos.